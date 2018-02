Papa barst in tranen uit nadat hij liedje zingt voor dove zoon

De Amerikaanse Zach (25) gaat momenteel het internet rond met een hartbrekend filmpje. Op de beelden is te zien hoe hij zingt terwijl hij zijn doof zoontje heen en weer wiegt, tot het hem te veel wordt. “Ik kan dit niet”, klinkt het emotioneel.

Dat de tekst van het liedje nogal toepasselijk is, merkte Zach al snel toen hij begon te zingen. Hij koos voor het liedje ‘Boy’ van Lee Brice, waar de zanger het heeft over zijn zoon. Hoe hij opgroeit en hoe hij met mensen leert omgaan.

“Ik kan dit niet meer”, zegt Zach tegen zijn moeder wanneer hij emotioneel begint te worden. “Jawel, zing maar verder, wenen is niet erg”, moedigt zijn moeder hem aan. En wanneer het liedje uit is en Zach stopt met zingen, zet zijn zoon zijn mooiste glimlach op. Zou hij het dan toch gehoord of gevoeld hebben?