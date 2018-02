De Backer wil 13 jaar als leeftijdsgrens voor sociale media

“Het heeft geen zin om kinderen jonger dan 16 jaar weg te houden van Facebook”, zegt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD). En dus zal hij een wetsvoorstel indienen waarop de leeftijd om een account op sociale media aan te maken verlaagd wordt naar 13 jaar.

Het Europees Parlement keurde twee jaar geleden een verordening goed waarin de leeftijd voor het gebruik van sociale media opgetrokken werd naar 16 jaar. Daardoor moeten jongeren onder 16 jaar toestemming vragen aan hun ouders om bijvoorbeeld een Facebook-profiel aan te maken.

In die verordening, die in mei 2018 van kracht is, staat dat alle lidstaten mogen afwijken van die minimale leeftijd als ze dat wensen. En dat is naar de zin van staatssecretaris De Backer, die kinderen vanaf 13 jaar de kans willen geven om zonder toestemming een account aan te maken.

“Digitaal is het nieuwe normaal. Ik pleit in de eerste plaats voor 13 jaar omdat dat het beste aansluit bij de realiteit”, zegt De Backer. “We zien op dit moment dat veel jongeren liegen over hun leeftijd om toch toegang te krijgen tot sociale media. Aan de andere kant worden deze jongeren nergens voorgelicht over privacy. In samenspraak met kinderrechtencommissarissen Bruno Vanobbergen en Bernard Dubois, De Vlaamse jeugdraad en Conseil de jeunesse, Mediawijs en de privacycommissie en ook Vlaams minister Sven Gatz wil ik de minimumleeftijd in ons land dus op 13 jaar zetten en stelde ik twee weken geleden een lessenpakket privacy voor met Vlaams minister Sven Gatz.”

De Backer benadrukt het belang van privacyvoorlichting voor jongeren. “Dit zou veel onduidelijkheid wegnemen, zowel bij de jongeren als bij hun ouders. Ze moeten leren welke impact een bericht op sociale media kan hebben, en ook wat commerciële bedrijven als Facebook, Google, Snapchat, … doen met de data die ze vrijgeven aan deze bedrijven.”

“De nieuwe privacywetgeving voorziet véél betere bescherming voor kinderen en jongeren. We moeten zorgen dat jongeren inzicht krijgen in sociale media om zo veilig internetgebruik te garanderen. Net zoals we dat ook doen met bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Dat krijgen we enkel voor elkaar als we niet langer blind zijn voor de realiteit. De keuze voor 13 jaar is daarom de logische optie die onze jongeren weerbaarder, beter geïnformeerd en met meer voorzichtigheid het internet op stuurt.”

Geen debat

“We weten uit cijfers dat 25 procent van de terugkerende gebruikers op social media 9 of 10 jaar oud is, 85 procent is jonger dan 13. Heel veel jongeren maken dus valse accounts aan om toch op die social media te kunnen. En dan is er geen debat en omkadering over hoe je daarmee omgaat en hoe je de gevaarlijke dingen zoals pesten kan opvangen”, voegde de staatssecretaris er nog aan toe in Van Gils & Gasten op Eén.