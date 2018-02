Politie gaat extra patrouilleren langs Dender na dodelijk ongeval carnavalist

Aalst - De politie van Aalst gaat extra patrouilleren in de buurt van de Dender om te vermijden dat er carnavalisten in de waterloop belanden, zoals in de nacht van zondag op maandag gebeurde met fatale afloop. Dat meldt VTM Nieuws.

Het ideale scenario zou zijn om het traject langs de Dender ontoegankelijk te maken tijdens Aalst Carnaval, maar burgemeester Christophe D’Haese (N-VA) noemt dat in VTM Nieuws quasi onmogelijk. “Maar we gaan extra patrouilles inzetten zodat de mensen veilig weer naar huis kunnen keren.”

D’Haese vraagt de carnavalisten om het veilig te houden. “Zorg voor elkaar en ga in groep naar huis. We doen er alles aan om onze feestvierders een veilig en goed feest te geven. Het ongeval is wel een domper op een voor de rest veilig verlopen feestnacht. Naar de toekomst willen we dan ook dat alles zo veilig mogelijk is.”

LEES MEER. Levenloos lichaam in Dender aangetroffen is vermiste carnavalist: slachtoffer is geïdentificeerd