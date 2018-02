Waarom Alderweireld plots slachtoffer dreigt te worden van potje blufpoker

Tottenham-coach Mauricio Pochettino verdedigde gisteren zijn keuze om Toby Alderweireld niet op te nemen in de selectie voor de belangrijke Champions League-wedstrijd bij Juventus. Vreemd, want de Rode Duivel is ­topfit. Alderweireld riskeert het slachtoffer te ­worden van een typisch spelletje blufpoker om een nieuw contract.

Vreugde alom toen Toby ­Alderweireld vorige donderdag zijn comeback maakte in de bekermatch tegen Newport. Drie maanden nadat hij tegen Real Madrid was uitgevallen met een hamstringblessure was de ...