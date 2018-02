Constructie van Coucke roept veel vragen op: KV Oostende nog niet echt verkocht

Het stof over de forse schadeclaim van Perrigo aan het adres van Marc Coucke – 1,9 miljard euro, alstublieft – is nauwelijks gaan liggen, of de flamboyante ­zakenman riskeert het alweer te mogen uitleggen. Dit keer bij de Belgische Voetbalbond: KV Oostende zou pas over vijf jaar écht verkocht worden, zo blijkt. Vraag is of de bond dat plan ziet zitten.

Toen Marc Coucke vorige donderdag in zijn gekende stijl de verkoop van KV Oostende aan de West-Vlaamse verzekeringsmakelaar Peter Callant toelichtte, fronsten heel wat waarnemers de wenkbrauwen. “Peter Callant bouwde een mooie zaak uit, maar weegt hooguit drie tot vijf miljoen euro”, stelt Ludwig Verduyn van de website DeRijkste­Belgen. “Waar haalt hij die dertig miljoen euro vandaan die Coucke vraagt? In de ­miljardairskringen van Marc Coucke reikt hij nog niet tot hun enkels.”

Peter Callant. Foto: BELGA

Vooral bij de snelheid waarmee de deal rond was, rezen vragen: “Het ziet ernaar uit dat Coucke genekt is door de tijdsdruk. Er waren grote geïnteresseerde overnamekandidaten, maar die haakten af onder die druk. Om u een idee te geven: Roland Duchâtelet verkocht Sint-Truiden aan de Japanse marketinggroep DMM. Die had vier maanden nodig om de ploeg door te lichten. Miljonairs kopen geen kat in een zak. Ik vrees dat Marc Coucke Peter Callant heeft moeten uitvinden.”

Onze zusterkrant De Standaard kon achterhalen dat Coucke vijftien miljoen euro vroeg voor de aandelen van KV Oostende, een bedrag dat ­Callant onmogelijk kon betalen. Het schema dat Coucke met ­Callant heeft afgesproken, gaat ervan uit dat die laatste de club over vijf jaar verkoopt. Dat overnamebedrag komt dan vervolgens in de portefeuille van Marc Coucke terecht.

Ook voor het geld dat Coucke nog te goed heeft van de kustploeg, is een ingenieuze oplossing bedacht. Coucke pompte via zijn vennootschappen Alychlo en ­Myleke een slordige dertig ­miljoen euro in de kustploeg. Op 31 december 2017 was nog sprake van 26,8 miljoen euro schulden van KVO aan Coucke. De ploeg had op die datum wel nog zo’n 12,2 miljoen euro te goed van ­andere clubs voor uitgaande transfers. Dat betekent dus nog een huidige nettoschuld van 14,6 miljoen ­euro. Het plan is om die schulden te laten omzetten in bankleningen.

Het voetbalstadion ten slotte, een investering van twintig miljoen euro, blijft eigendom van Coucke. Hij zal het voortaan verhuren aan KV Oostende voor 800.000 euro per jaar.

Vinger in de pap

Toch hangen nog flink wat ­donderwolken boven de verkoop. Zal de voetbalbond in dit verhaal meestappen? Of zal die eerder ­oordelen dat de hele constructie te weinig waarborgen biedt dat Coucke, als voorzitter van Anderlecht, geen vinger in de pap meer heeft bij KVO en dat er bijgevolg een risico op competitievervalsing bestaat?

Zullen de banken bovendien bereid zijn om de Oostendse eersteklasser de nodige bankleningen toe te kennen zonder stevige waarborg (en dito onderpand) van Coucke zelf? En wat zegt dat dan weer over de afhankelijkheid van KVO tegenover zijn gewezen voorzitter?

En, last but not least, wat als Callant er niet in slaagt de club binnen de vijf jaar te verkopen? Of, in het beste geval, tegen een lagere prijs dan wat Coucke voor ogen heeft? Wie loopt dan het ­financiële risico?

De voetbalbond kon gisteren ­alvast niet veel kwijt. “Dit is een dossier voor de licentiecommissie, en die communiceert alleen wanneer er beslissingen genomen zijn”, was het enige dat KBVB-woordvoerder Pierre Cornez kwijt kon of wou.