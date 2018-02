37 burgemeesters zijn blikjes beu: petitie moet druk zetten op overheid

Al bijna vier jaar wordt er over gebakkeleid in de Wetstraat, maar in de Dorpsstraat hebben ze het gehad: het statiegeld op blikjes is er nog altijd niet. 37 Vlaamse burgemeesters zijn het zwerfvuil beu en nemen de vlucht vooruit. Krijgt de Statiegeld­alliantie de boel gedeblokkeerd?

“Dat het zo hard zou gaan, hadden we ook niet verwacht”, zegt Tom Zoete van Recycling Netwerk, de organisatie die het platform Statiegeldalliantie in november oprichtte. Sindsdien hebben al meer dan 200 organisaties zich ingeschreven op het platform. Onder hen de Bond Beter Leefmilieu, het Gentse festival Boomtown en 37 Vlaamse steden en gemeenten. Bij die laatste steden als Gent tot gemeenten als Heuvelland. Wevelgem is de recentste aanwinst.

Het doel is de hoeveelheid zwerfvuil terugdringen door statiegeld te heffen op blikjes en petflessen. Een idee dat Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) al sinds 2014 overweegt. Ze moet daarvoor wel nog haar collega’s van Open VLD en N-VA in de Vlaamse regering overtuigen. “We wachten nog een evaluatie af van minister Schauvliege, waaruit blijkt dat die maatregel zwerfvuil terugdringt”, klinkt het bij vice­minister-president Bart Tommelein (Open VLD).

Dure opkuis

Maar zo lang willen de gemeenten dus niet wachten. Opmerkelijk, want aan Vlaams beleid wagen ze zich normaal niet. “Maar dit gaat natuurlijk wel over problemen waarmee elke gemeente wordt confronteerd”, zegt ­politicoloog Herwig Reynaert (UGent). “Het kost hen jaarlijks zakken geld om het zwerfvuil op te kuisen, en een paar ­dagen later ligt het er opnieuw.”

Uit de laatste cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat de ­gemeenten zelf ook het meeste zwerfvuil moeten ruimen. Van de 20.426 ton werkten ze 17.739 ton afval weg. Er moet iets gebeuren, klinkt het. “Noem het een soort ­actiecomité voor gemeenten”, zegt de burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten Wim Dries (CD&V). “Het opruimen van zwerfvuil kost onze ­gemeenten jaarlijks meer dan 150 miljoen euro. Dat is 25 euro per inwoner. Ik denk niet dat het statiegeld dé oplossing is, maar het kan de producenten wel tot actie dwingen. Nu betalen die amper 9,7 miljoen euro aan Fost Plus voor het recycleren van blikken en flessen. Een peulenschil.”

Blauwe zak

Maar er zijn ook tegenstanders. Unizo en Fost Plus waarschuwen dat het invoeren van statiegeld veel zal kosten en het goedwerkende systeem van de pmd-zakken zal doen kapseizen. “We zijn kam­pioen qua recyclage”, zegt Piet Vanden Abeele van Unizo. “En het enige wat de mensen moeten doen is een blauwe zak op de stoep zetten.”