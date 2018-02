Gezin verliest zoon na verkeersongeval: “We nemen de tegenpartij niks kwalijk. Het was een dom ongeluk”

Nadat Cédric met zijn brommer tegen een auto botst, negen jaar geleden, komt hij om het leven. De jongen had het brommertje gekregen van zijn ouders voor zijn zestiende verjaardag. Iets waar zijn vader zich enorm schuldig over voelt. “Zonder die bromfiets was het nooit gebeurd”, zegt papa Pim.

“Ik wil niet zeggen dat ik er schuld aan heb. Maar ik ben medeverantwoordelijk voor het feit dat hij die bromfiets had. En zonder die bromfiets was het niet gebeurd”, zegt Pim. Het hoofd van het gezin, zoals hij zichzelf noemt, voelt zich erg verantwoordelijk voor wat er met zijn zoon is gebeurd. Door erover te praten, kan hij zijn verdriet beter verwerken. “Mijn mama praat er dan weer nooit over”, zegt Cédrics zus Joëlle. “Ik heb nooit gevraagd aan mijn kinderen hoe het met hen was”, zegt mama Patsy. “Want als moeder wil je proberen om het verdriet bij je kinderen weg te nemen. En dat ging niet. Die kracht was er niet.”

Toen Cédric het ongeval kreeg, zat er een vriend van hem achterop de brommer. Jens voelt zich vandaag nog altijd erg schuldig en kan zijn gevoelens moeilijk uiten. “Ik praat daar zelfs niet over tegen mijn ouders en probeer mijn eigen weg een beetje te zoeken”, klinkt het. “Aan de ene kant ben ik blij dat ik er nog ben natuurlijk. Aan de andere kant zit ik met zo’n schuldgevoel. Ik heb zoveel vragen zonder antwoord.”

Ook bij de tegenpartij, autochauffeur Robert, was er een enorm trieste sfeer in huis. “Mijn vader werd doodrijder genoemd en dat heeft ons allemaal zwaar geraakt”, zegt zijn zoon Ringo. “Dat was ook een slag in het gezicht van mijn pa.” “Ook ik vind dat een zwaar woord”, zegt Cédrics mama Patsy. “Het is de man die mijn zoon uit het leven gehaald heeft, maar niet opzettelijk. Zoiets doe je niet opzettelijk.” En ook Pim neemt Robert niks kwalijk. Na het ongeval belde de papa van Cédric hem zelfs even op. “Het was erg heftig want hij en ik waren serieus aan het huilen. Ik heb hem meteen gezegd dat ik hem niks kwalijk neem. En dat hij er ook niks kon aan doen, dat het niet expres was. Ik ben zo blij dat ik dat kunnen zeggen heb”, klinkt het.

Dit was de laatste aflevering van ‘Mij overkomt het niet’, op Eén.