Jezus, dat ging snel: ‘probeerweekends’ als monnik meteen volgeboekt

Malle -

Een weekend leven als monnik: daarvoor nodigden kloosterlingen via een krantenadvertentie single mannen uit in hun Abdij der Trappisten in Westmalle. Het werd zo’n stormloop dat ze hun reclame zelfs ­moeten terugschroeven. “Blijkbaar verlangen heel wat mensen naar een ­leven als monnik, maar zijn ze niet op de hoogte van de mogelijkheden.”