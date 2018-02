CLUBNIEUWS. Anderlecht mist vrijdag tegen STVV twee basisspelers, scan voor Jelle Vossen

Anderlecht moet naast Sven Kums ook Leander Dendoncker missen met een schorsing komende vrijdag tegen STVV. Bij Club Brugge moet een scan duidelijk maken hoe ernstig de enkelblessure van Jelle Vossen is. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

Het bondsparket heeft een minnelijke schikking voorgesteld van één speeldag schorsing en een boete van 400 euro voor Leander Dendoncker. Die krijgt deze straf omdat hij afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Oostende de doorgebroken Richairo Zivkovic neerhaalde. Anderlecht liet inmiddels weten dat het de straf aanvaardt, waardoor Dendoncker de wedstrijd van komende vrijdag op het veld van Sint-Truiden mist. Omdat Sven Kums tegen Oostende zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte, moet Anderlecht het op Stayen doen zonder twee basisspelers.

CLUB BRUGGE

Jelle Vossen (28) ondergaat morgen een scan die duidelijk moet maken hoe zwaar de enkelblessure is die de Brugse spits opliep in de match bij Waasland-Beveren. De reguliere competitie lijkt sowieso voorbij voor de Limburger.

KV OOSTENDE

Door de 2-0-zege tegen Anderlecht bezorgde trainer Custovic zijn kern meteen drie vrije dagen. In de fanshop is er tot en met vrijdag een valentijnsactie. Op alle merchandising krijgt iedereen dertig procent korting. De abonnees krijgen ook dertig euro op hun consumptiekaart als tegemoetkoming omdat KVO niet in Play-off 1 zit. Voor het eerst bevatten de abonnementen dit seizoen immers ook de play-offmatchen.

KV KORTRIJK

Twee dagen na de hattrick van Teddy Chevalier (30) tegen Antwerp kwam KV Kortrijk met de mededeling dat het contract van de Fransman werd verlengd tot 2021. Chevalier vond dat er onvoldoende respect sprak uit het eerste voorstel van KVK maar intussen kwam er een voorstel waar de spits zich in kon vinden.

Larry Azouni viel tegen Antwerp uit met last aan de bil. Het zou om een verrekking gaan of een scheurtje in de spier. De middenvelder zal een echo ondergaan om uitsluitsel te geven over de ernst van de blessure. De Kerels kregen gisteren bovendien een vrij dagje om er vandaag weer volop in te vliegen met twee geplande trainingen om 10.30 uur en 14.30 uur.

ZULTE WAREGEM

Davy De fauw revalideert momenteel van een spierscheur in de linkerhamstring. Vanuit de club klinkt het dat de aanvoerder op het vooropgestelde schema van vier weken zit. De verdediger traint op dit moment nog individueel. Als alles prima blijft verlopen, kan De fauw misschien nog hopen op een comeback tegen KV Kortrijk op zondag 25 februari. Al is dat onder voorbehoud. Voor het overige is iedereen fit.

KAA GENT

De beloften hebben zich gisteren bijna laten verrassen door Standard. Op het kwartier strafte Djenepo een blunder van Czenanowicz af, maar Koita kon gelijkmaken. Even later scoorde Djenepo zijn tweede van de avond. Vlak na rust zette invaller Pina Standard op rozen. Koita kon vanop de stip milderen, maar Djenepo lukte daarna zijn derde goal. David zorgde daarna echter nog met twee goals voor een gelijkspel.

LOKEREN

José Fransisco Cevallos Junior (23) stond zondag tegen Charleroi meteen in de basis en toonde flarden van zijn talent. “Ik ben tevreden over mijn debuut”, aldus de Ecuadoraan. “Het was nog maar mijn eerste match in België, Europa. Nu wil ik beter worden en belangrijk zijn voor de ploeg. De moeilijke omstandigheden mogen geen excuus zijn, al was het wel de eerste keer dat ik een wedstrijd in de sneeuw speelde.”

WAASLAND-BEVEREN

Tuur Dierckx werd gisteren geopereerd aan de meniscus. De manschappen van trainer Sven Vermant kregen gisteren een recuperatietraining voorgeschoteld. Vanavond werken de beloften hun wedstrijd af in en tegen Eupen. Van de A-kern werd enkel Daam Foulon geselecteerd.

ANTWERP

De basiskern werkte gisteren een veldtraining af. Oulare en Sall konden niet (helemaal) aanpikken en bleven daarom uit voorzorg binnen. Bölöni stuurde gisteren maar liefst negen A-kernspelers die (ook) het afgelopen weekend uit de grote kern waren gevallen met de beloften naar STVV om het nodige ritme op te doen: Mendy, Touré, Teunckens, Jaadi, Ghandri, Achter, Susic, Nazaryna en de herstelde Arslanagic.

GENK

Meetrainen met de groep zit er voor Trossard nog niet in. Maar sinds het weekend staat het licht op groen om de trainingsintensiteit op te voeren. Hoelang hij nog nodig zal hebben voordat hij zijn comeback maakt in een match, is koffiedik kijken. Maar de beker- finale is als doelstelling niet langer onrealistisch. Het herstel van Heynen en Seigers zit op schema. De medische staf blijft ook intensief voortwerken met Berge.

KV MECHELEN

KV Mechelen vond een oplossing voor Ljuban Crepulja. De 24-jarige Kroatische centrale middenvelder tekende voor één jaar bij FK Sarajevo, het nummer drie in de Bosnische eerste klasse. Crepulja kwam in januari terug bij KV omdat zijn huur bij het Wit-Russische Soligorsk voorbij was, maar nu is hij dus definitief vertrokken. Hij raakte bij KV niet verder dan vier invalbeurten in het seizoen 2015-2016.

STVV

Yohan Boli had een gesprek met De Roeck na zijn opvallende niet-selectie tegen AA Gent omdat hij te slap getraind had. Intussen is het voorval uitgepraat. Gisteren werd er niet getraind bij STVV, vanaf vandaag bereiden de Kanaries zich volop voor op Anderlecht (vrijdag 20.30 uur). De Japanner Tomiyasu en Babacar Gueye zullen grotendeels meetrainen met de groep vanaf deze week. Voor Charisis is het nog iets te vroeg.

STANDARD

De training van morgen 11 uur is open voor het publiek. In de namiddag (14 tot 17 uur) volgt een handtekeningensessie in de pop-up store van Standard in het Luikse winkelcentrum Mediacité.