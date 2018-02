Antwerpen - De 72-jarige Gerard Stroobants uit Antwerpen is voor 650.000 euro opgelicht. Door zijn beste vriend dan nog.

Eind 2016 leerde Gerard Stroobants in een café in Antwerpen de Nederlander Bram Schrier kennen. “We konden het meteen goed met elkaar vinden. Bovendien was ik vaak erg eenzaam en ik voelde me verzwakt ...