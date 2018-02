Zeker vijf personen zijn om het leven gekomen bij een nieuwe winterstorm in Japan. Dat zeggen lokale media.

Drie doden vielen in prefectuur Niigata. Twee anderen kwamen om bij sneeuwgerelateerde incidenten in de prefecturen Fukuoka en Miyagi, meldt nieuwsagentschap Kyodo maandagavond. Een van de dodelijke slachtoffers was een 78-jarige man die zijn nek brak toen hij sneeuw ruimde van het dak van zijn huis en ten val kwam.