Gedoodverfde opvolger van Chinese president aangeklaagd voor corruptie

Een vroegere hooggeplaatste politicus is in China aangeklaagd voor corruptie. Sun Zhengcai, die tot vorig jaar partijsecretaris was in de stad Chongqing, wordt er volgens de aanklacht van beschuldigd “illegaal grote hoeveelheden geld en voorwerpen van waarde” te hebben aangenomen. Dat bericht het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Xinhua dinsdag.

De 54-jarige Sun, die nog genoemd werd als mogelijke opvolger van president Xi Jinping, werd in juli vorig jaar verrassend uit zijn ambt ontheven. Twee maanden later werd hij op beschuldiging van corruptie ook uit de Communistische Partij gezet. Chen Min’er, die als vertrouweling van Xi Jinping geldt, volgde hem op als nieuwe partijsecretaris in de stad.

Critici beschuldigen de Chinese president ervan dat hij de anticorruptiecampagne misbruikt om politieke tegenstanders uit te schakelen en zijn macht te bestendigen. Bij de door Xi Jinping gelanceerde campagne tegen corruptie zijn er volgens officiële cijfers de voorbije vijf jaar 1,3 miljoen ambtenaren en politici van alle niveaus bestraft.