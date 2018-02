Telenet ziet operationele winst met 8 procent stijgen in 2017, maar keert geen dividend uit: “Timing niet goed”

Brussel - Telecombedrijf Telenet heeft in 2017 goede zaken gedaan. Hun ‘adjusted ebitda’ (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) is met 8 procent toegenomen tot bijna 1,21 miljard euro, voornamelijk dankzij lagere kosten. Een dividend voor aandeelhouders komt er niet, en dat laat zich voelen op de beurs.

De bedrijfsopbrengsten stegen met 4 procent in vergelijking met 2016, tot bijna 2,53 miljard euro, gedreven door de overname van BASE en SFR Belux en de verkoop van Ortel. Dat heeft Telenet dinsdagochtend bekendgemaakt. Het bedrijf kondigt voor dit jaar ook een aandeleninkoopprogramma aan, voor maximaal 75 miljoen euro. Een dividend komt er niet.

Telenet kende een “aanhoudend sterke nettogroei” van het aantal abonnees met een postpaidabonnement in het slotkwartaal van vorig jaar (+43.800), dankzij de ‘WIGO’ bundels en een versnelde vraag naar het nieuwe postpaidaanbod van BASE. Postpaid vertegenwoordigt nu ongeveer 82 procent van de basis van actieve mobiele klanten.

Voor 2018 mikt Telenet op “een gezonde financiële groei met een groei van de adjusted ebitda op ‘rebased’ basis van 7-8 procent”. Met een stabiele bedrijfsopbrengstgroei verwacht het bedrijf dat de investeringsuitgaven dit jaar ongeveer 26 procent van de opbrengsten zullen vertegenwoordigen.

Aandeel krijgt klappen

Beleggers sturen het aandeel van Telenet dinsdag ruim 7 procent de dieperik in. Het nieuws dat er weer geen dividend komt, is bij hen slecht aangekomen.

“De raad van bestuur vond de timing nu niet goed, maar naarmate het jaar vordert, zal men het heroverwegen”, zei John Porter, CEO van Telenet, tijdens de persconferentie over de jaarresultaten van Telenet. “Het kapitaal staat op onze balans en het gaat nergens naartoe. We bekijken welk moment geschikt is om het uit te keren aan de aandeelhouders.”

Over de prestaties van zijn bedrijf in 2017 was Porter positief. “Ondanks de uitdagingen door de forse concurrentie en regelgevende tegenwind hebben we solide groei geboekt en veel geïnnoveerd. We stomen Telenet klaar voor een sterke en duurzame toekomst”, stelde de CEO. “We lopen een marathon, geen sprint.”

Telenet verwerkt twee grote overnames: die van BASE en SFR. In het mobiele netwerk van BASE heeft Telenet intussen miljoenen geïnvesteerd en daar kan het nu de vruchten van beginnen plukken. Tegen eind maart zal Telenet al zijn mobiele klanten van het gehuurde netwerk van Orange naar het eigen netwerk hebben gemigreerd.

Het netwerk van SFR, dat vaste telecomdiensten aanbiedt in Brussel en enkele gemeenten in Henegouwen, krijgt in de komende maanden eveneens een forse upgrade tot de “Telenetstandaarden”. Daarna wil Porter de Telenet-producten en eventuele nieuwe diensten ook in die streken aan de man brengen.