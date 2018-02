Schandalige overtredingen van doelmannen zoals deze wil Belg vermijden op het WK

Herinnert u zich nog de aanslag van Manuel Neuer op Gonzalo Higuain in de wedstrijd tussen Duitsland en Argentinië op het WK in Brazilië? Michel D’Hooghe (72), de voorzitter van de medische commissie van de FIFA, wil dat scheidsrechters op het komende WK strenger optreden tegen agressief gedrag van keepers. “Ik trek aan de alarmbel met maar één doel: het aantal ernstige letsels in het voetbal verminderen.”

Hij is dan geen lid meer van het hoogste orgaan van de wereldvoetbalbond, de FIFA Council, als Michel D’Hooghe de alarmbel luidt, dan luistert de volledige voetbalfamilie. Op voorstel van de Bruggeling vertrok een brief van de medische commissie van de FIFA naar Pierluigi Collina, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Daarin twee dringende oproepen: onverkort rood voor wie een vrijwillige elleboogstoot uitdeelt en strengere straffen voor keepers die zich schuldig maken aan een geheven knie of ander agressief gedrag bij het uitkomen.

Geheven knie

“Onze brief heeft maar één doel: het terugbrengen van het aantal ernstige letsels op het voetbalveld”, zegt D’Hooghe. “Tijdens het WK in Japan en Zuid-Korea noteerden we twaalf letsels als gevolg van een elleboogstoot. De FIFA besloot daarom rood te geven voor vrijwillige ellebogen. In 2006 zakte het aantal incidenten naar twee. Maar de laatste jaren zien we opnieuw een stijging. Te weinig scheidsrechters passen het reglement toe en daders van elleboogstoten blijven meestal op het veld staan.”

Ook doelmannen worden nu nog te vaak gespaard, zegt D’Hooghe. “We stellen vaak vast dat keepers in hun doelgebied zelden rood krijgen, terwijl ze soms met een geheven knie of op een andere manier gevaarlijk gedrag vertonen. Ook hier kunnen ernstige letsels op volgen.”

Als de scheidsrechterscommissie D’Hooghe volgt, kan de FIFA Council de WK-scheidsrechters vragen strenger toe te zien op ellebogen en agressief gedrag van keepers.

Geert De Vlieger, onze liniecoach keepers, nuanceert de problematiek rond de ‘agressieve keepers’. “Ik denk dat er andere prioriteiten zijn. Ik zie nog altijd meer problemen op het veld dan in de zestien. Keepers worden vaker aangeschopt dan dat ze zelf knieën of iets anders uitdelen.”