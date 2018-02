Politie staakt wilde achtervolging vermoedelijke mensensmokkelaar zodra agenten kinderen in busje zien

Op de E40 heeft de wegpolitie in de nacht van maandag op dinsdag een vermoedelijke mensenhandelaar achtervolgd. Nadat een schijnbaar overvol busje met Britse nummerplaat door een blokkade van de wegpolitie reed, vlogen de achterdeuren open en kon de politie vaststellen dat er ook kinderen in het busje zaten. “Dan hebben we besloten afstand te nemen, het leven van een kind gaat voor op het vatten van een mensenhandelaar”, aldus Peter De Waele van de Federale Politie aan de redactie van Het Nieuwsblad Online. “Drie combi’s raakten beschadigd bij de actie.”

Iets na middernacht kreeg de Belgische politie een tip van hun Franse collega’s: op de E40 was een Britse bestelbus op weg naar België, vermoedelijk van mensensmokkelaars en overvol geladen. “Al snel hebben we busje kunnen lokaliseren en volgen”, vertel De Waele. “Op een bepaald moment nam minibus de afrit Loppem, maar zodra de bestuurder de politievoertuigen zag, heeft hij rechtsomkeert gemaakt en is hij de snelweg terug opgegaan richting Frankrijk.”

Intussen werd ook de wegpolitie gealarmeerd. “Die hadden een blokkade met drie voertuigen opgesteld om het busje veilig tot stilstand te brengen. De chauffeur is dan doorgereden. Daarbij raakten drie combi’s beschadigd. Kort daarna vloog de achterdeur van het busje open en konden de agenten zien bij de inzittenden ook kinderen waren. Op dat moment hebben we geopteerd om wat afstand te bewaren en de chauffeur niet meer op te jagen. Het leven van een kind is prioritair op het vatten van een mensenhandelaar”, aldus nog De Waele.

Zodra het busje de Franse grens overgestoken was, hebben de Belgische politiediensten de zaak overgedragen aan de Franse gendarmerie. “Het laatste dat ik weet, is dat het busje tot stilstand is gekomen en dat de bestuurder, mogelijk met een kompaan, het veld is ingelopen. Over de kinderen en andere slachtoffers weet ik niets”, aldus nog De Waele. De inzittenden zijn allicht te voet gevlucht.