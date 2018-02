Het gaat van kwaad naar erger met Daniel Sturridge: 31e blessure in vijf jaar en WK-deelname erg onzeker

West Bromwich Albion verzekerde zich vorige maand van de diensten van spits Daniel Sturridge. Maar of de Baggies veel plezier zullen beleven aan de Engelse spits is een groot vraagteken. Maandagavond, op bezoek bij zijn ex-club Chelsea, viel Sturridge al na drie minuten uit. Het was voor de eens veelbelovende spits de 31e blessure in vijf jaar tijd.

“Na een sprint over 60 meter voelde hij ineens iets in zijn hamstring”, verklaarde manager Alan Pardew na afloop. “Daniel zal volgende week niet kunnen spelen, misschien de week erna wel weer. We hebben hem nodig, want we moeten doelpunten gaan maken.”

De 28-jarige Sturridge hoopt zich bij West Brom in de gunst van bondscoach Gareth Southgate te spelen, met het oog op het WK van komende zomer in Rusland. Bij Liverpool kwam hij in de heenronde slechts tot veertien optredens (en drie goals), waaronder veel invalbeurten.

West Brom verloor de partij op Stamford Bridge overigens met 3-0. Rode Duivel Eden Hazard was de ster van de avond met twee goals. De Baggies staan troosteloos laatste in de Premier League, met 20 punten uit 27 wedstrijden. Nummer zeventien Huddersfield, dat op de eerste veilige plek staat, telt al zeven punten meer. Chelsea klom door de zege opnieuw over Tottenham naar de vierde plaats.