Twintig jaar cel voor vertrouwelinge van gewezen Zuid-Koreaanse presidente

Choi Soon Sil, de vriendin die betrokken was bij het corruptieschandaal dat eind 2016 tot het ontslag van de Zuid-Koreaanse presidente Park Geun Hye leidde, is tot een gevangenisstraf van twintig jaar veroordeeld. Dat meldt het nieuwsagentschap Yonhap. Ze werd door de rechtbank van Seoel schuldig bevonden aan machtsmisbruik, corruptie en inmenging in staatszaken.