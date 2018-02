Adnan Januzaj haalt hard uit naar ex-coach Louis van Gaal

Hij was op een bepaald één van de grootste voetbaltalenten op aarde, maar Adnan Januzaj zoekt vandaag zijn tweede voetbalgeluk in Spanje. In een interview blikt de Kosovaarse Belg terug op zijn periode bij Manchester United. “Louis van Gaal heeft mijn vertrouwen geruïneerd!”, haalt Januzaj uit.

Op 11 augustus 2013 maakte Adnan Januzaj zijn debuut in het eerste elftal van de Red Devils tijdens de Community Shield tegen bekerwinnaar Wigan. De flankspeler kreeg zeven minuten speeltijd van toenmalig United-coach David Moyes. Januzaj zou dat seizoen als tiener liefst 38 optredens maken bij de grootste club uit de Premier League en vijf keer scoren.

Spijtig genoeg voor de zesvoudige international werd Moyes op 22 april ontslagen en vervangen door Louis van Gaal. Die stuurde Januzaj op huurbasis naar Borussia Dortmund, waar onze landgenoot zijn draai niet vond. Maar bij zijn terugkeer was er voor Januzaj nauwelijks plek in het eerste elftal. En dat verwijt hij de Nederlander.

“Ik heb niet echt mijn kans gekregen”, vertelt Januzaj aan de Sunday People. “Ik mocht zelfs niet meestrijden voor een basisplaats. Hoe zal ik het zeggen? Van Gaal gaf me gewoon niet de juiste signalen over hoe ik mijn spel kon verbeteren. Ik was een jonge speler toen. Dan moet je vertrouwen krijgen van een trainer. Een jonge speler moet je laten spelen en groeien. Het was duidelijk dat dit niet ging gebeuren onder Van Gaal, dus dat was een moeilijk seizoen.”

“Moyes had vanaf dag één vertrouwen in mij. Hij begreep meteen dat ik een jonge speler was. Maar toen Van Gaal kwam, veranderde alles. Hij heeft mij progressie gestopt. Het belangrijkste voor een voetballer is een trainer hebben die je veel vertrouwen geeft. In dat geval stap je het veld op om je volledig te geven voor hem, de team en de fans”, aldus Januzaj.

Foto: Photo News

“La Liga is gemaakt voor mij”

“Als ik speel, denk ik er nooit over na wat mensen gaan zeggen. Het enige dat telt is dat je op zoek gaat naar de bal en je best doet. Toen deed ik dat ook want ik wilde mijn kwaliteiten tonen. Maar mentaal was het echt zwaar. Als jonge speler zoveel kritiek moeten incasseren… Dat was moeilijk”, stelt hij.

Januzaj is nu bij Real Sociedad op zoek is naar een nieuw voetbalgeluk. “Mijn leven in Spanje is goed. Alles loopt op wieltjes voor mij. Ik geniet van het voetbal en het lijkt wel dat Liga gemaakt is voor mij. Het is een zeer technische competitie en ik ben een technische speler, dus dat past me wel.”