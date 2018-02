Politie schiet agressieve hond van carnavalsvierders dood

De politie heeft zondagavond even na 22 uur een hond op straat doodgeschoten in Oirsbeek, in het zuiden van Nederlands-Limburg. Het dier van een vechthondenras had zich volgens de politie vastgebeten in een labrador.

De hond wilde niet meer loslaten, ondanks het gebruik van pepperspray. Er zijn twee schoten gelost. Dat gebeurde op de hoek van de Wilgenstraat en Populierenlaan

Gearresteerd

De eigenaar van de hond is gearresteerd voor bedreiging en openbare dronkenschap.

De politie kreeg in eerste instantie een melding dat twee carnaval vierende ouders in een buurthuis in Oirsbeek in aanwezigheid van hun twee kinderen zeer dronken waren geworden.

Omstanders maakten zich volgens een politiewoordvoerster zorgen over het lot van de kinderen. Toen agenten ter plaatste kwamen, was het gezin al vertrokken, maar waren de huissleutels in het buurthuis achtergebleven.

Zeer agressief

Agenten brachten die sleutels naar de woning van het gezin en hielpen de moeder de deur open te maken. Volgens de politie gedroeg de vader zich vervolgens zeer agressief richting agenten. Onduidelijk is hoe de hond vervolgens precies op straat terecht kwam, maar het dier beet daar de passerende labrador.

In verband met de privacy wil de politie niet zeggen hoe oud de man is en of hij vaker met de politie in aanraking is gekomen. De politie zegt een melding over het gezin te hebben gedaan bij de organisatie Veilig Thuis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.