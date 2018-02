Wegpiraat die filmpjes op Facebook zette is 5 jaar zijn rijbewijs kwijt

Jette - Een 23-jarige man uit Jette is zijn rijbewijs voor 5 jaar kwijt nadat hij op Facebook gepocht had met filmpjes van zijn onverantwoorde rijgedrag. Hij raasde toen met 249 kilometer per uur over de Brusselse Ring.

De 23-jarige Mike C. uit Jette - die naar zichzelf verwijst als Vsix Mike - vond er op 6 december 2016 niet beter op dan met de Audi A7 van zijn vader een snelheidsrace te houden op de Brusselse Ring in Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek, waarbij hij een topsnelheid van 249 kilometer per uur liet noteren. Hij filmde alles met de GoPro op zijn hoofd.

De volgende dag plaatste hij een filmpje op zijn Facebookpagina. De beelden werden na een tijdje opgemerkt door de media en ook de politie en het parket openden een onderzoek. Uiteindelijk wisten ze zijn identiteit te achterhalen. Mike S. kreeg liefst veertien tenlasteleggingen onder de neus geduwd, stuk voor stuk verband houdend met gevaarlijk rijgedrag en onaangepaste snelheid.

De jongeman gaf zijn fouten eind januari toe in de rechtbank. “Wat ik gedaan heb, was gevaarlijk en onverantwoord. Ik heb niet gedacht aan de gevolgen.”

Twee maanden gevraagd, vijf jaar gekregen

De procureur had voor alle feiten samen een rijverbod van twee maanden gevraagd, met als extra voorwaarde dat S. opnieuw slaagt in een theoretisch en praktisch rijexamen. Daarnaast wenste de procureur ook dat de in beslag genomen wagen verbeurd verklaard zou worden.

De rechter oordeelde dat de jongeman niet aan zijn proefstuk toe was en legde hem daarom een rijverbod van vijf jaar op. Hij had het over “een weerkerend patroon met voorbedachten rade”. De twintiger moet ook 150 uur gaan werken in een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers. Hij dient ook theoretische en psychologische examens af te leggen, aldus het parket.

Zijn vader, de eigenaar van de wagen waarmee S. reed, werd ook bestraft door de rechter. De wagen was zo fel opgedreven dat hij niet meer gekeurd en verzekerd was. Hij werd verbeurd verklaard en de eigenaar moet een boete van 1.000 euro betalen.