Koerier rijdt moedwillig in op fietser en wordt nadien zelf neergestoken

Gent - H.M., een 29-jarige Tunesiër die illegaal in Gent verblijft, is dinsdagochtend veroordeeld tot 50 maanden cel voor een hele resem geweldfeiten. Zijn zwaarste feiten pleegde hij op 9 maart 2017: toen stak hij in de Blazoenstraat in Gent, midden in de wijk Brugse Poort, een pakjeskoerier neer die hem bijna aangereden had. De koerier werd in het been, gezicht en hals gestoken en raakte levensgevaarlijk gewond.

Koerier Y.Z. zelf werd echter zelf ook veroordeeld voor slagen en verwondingen diezelfde dag. Volgens de rechtbank is het immers bewezen dat de koerier bewust met zijn bestelwagen inreed op de illegale Tunesiër.

Ook de koerier stond dinsdag terecht voor meerdere gewelddelicten, waaronder de aanrijding op 9 maart 2017. Hij kreeg in totaal 27 maanden cel en een boete van 400 euro. Beide heren zijn al jaren in een vete verwikkeld, met meerdere vechtpartijen tot gevolg.

“Op zoek naar scanner”

Y.Z. had na het incident nochtans aan de politie verklaard dat hij in zijn bestelwagen op zoek was naar zijn scanner, om barcodes van de pakjes te scannen. Die zou zijn gevallen nadat hij met een vrij hoge snelheid over een verkeersdrempel reed. Tijdens zijn zoektocht keek hij niet naar de rijweg, kwam op het trottoir terecht en kon een aanrijding niet meer vermijden. Remmen had geen zin, verklaarde hij eerder aan de rechter. “Het was een ongeluk omdat ik mijn scanner zocht.”

De 29-jarige H.M. kon net op tijd van zijn fiets springen, die door de bestelwagen tegen de muur werd geramd. “Hij schold me al rijdend uit door zijn raam en gebaarde dat hij mij zou afmaken. Ik reed het trottoir op en hij schoot met zijn bestelwagen mijn richting uit”, zei H.M.

Het bleek geen toevallig incident. De heren bleken elkaar al een tijdje te kennen. De ruzie zou zijn begonnen nadat H.M. was gaan samenhokken met de ex van een van de beste vrienden van Y.Z. “Sindsdien vielen ze mij af en toe aan”, verklaarde H.M. in vorige maand in de rechtbank.

Uitlokking

De rechtbank aanvaardde dat de fietser uitgelokt werd door de koerier. “Het gedrag (van de fietser, nvdr.), hoe laakbaar en verwerpelijk het ook is, beantwoordt volgens de rechtbank aan de wettelijke voorwaarden inzake uitlokking. Hij werd achtervolgd door de bestuurder van de bestelwagen die een bedreigend gebaar over zijn keel maakte. Die bedreigingen zette hij in daden om door met zijn bestelwagen moedwillig op het voetpad te rijden, waar de andere met zijn fiets was gestopt”, motiveerde rechtbankvoorzitter Caroline Blomme.

Anderzijds stelde de rechtbank dat de fietser een gevaar voor de maatschappij vormt. “Hij verblijft illegaal in ons land en is constant in het bezit van messen, en laat het niet na om messteken toe te brengen bij de meest banale discussies, confrontaties of vechtpartijen. Het is duidelijk dat de maatschappij tegen hem beschermd moet worden.”