Elektrische pioniers gezocht

Ongeveer alle specialisten zijn het erover eens: elektrisch autorijden is de toekomst. De Bond Beter Leefmilieu (BBL) start daarom in Vlaams-Brabant het proefproject “Testrijders”, waarbij twintig testrijders een elektrische wagen leasen. Om te kijken wat hun ervaringen zijn en hoe elektrisch rijden nog beter gepromoot kan worden.

De BBL zette het project op samen met Nissan, leasemaatschappij ALD en Autodelen.net. De bedoeling is dat twintig mensen gedurende een jaar een elektrische wagen leasen en daar niet alleen zelf mee rondtuffen, maar hem ook zo veel mogelijk delen met buren, familieleden en vrienden.

“Het idee is dat we zo veel mogelijk ervaringen rond elektrisch rijden en deelrijden verzamelen en dat meenemen in ons beleidswerk”, zegt Laurien Spruyt van de BBL. “We zoeken dan ook een heel divers testpubliek: mannen, vrouwen, jonge mensen, oudere mensen, gezinnen en alleenstaanden. Daarnaast is het ook de bedoeling dat die mensen een soort ambassadeurs worden van elektrisch rijden en dat we via hen de voordelen laten zien die de elektrische wagen heeft ten opzichte van de klassieke verbrandingsmotor.”

Milieuvriendelijk

Het meest in het oog springende voordeel is dat een elektrische wagen alvast erg milieuvriendelijk lijkt. Hij stoot totaal geen uitlaatgassen vol CO2, fijn stof en andere chemische troep uit. De impact van elektrische voertuigen op het klimaat en het milieu hangt wel af van de herkomst van de gebruikte elektriciteit. Want elektrische voertuigen boeken uiteraard de grootste milieuwinst als hun elektriciteit afkomstig is van 100 procent hernieuwbare energie, en niet van fossiele of nucleaire bronnen.

De elektrische auto is niet alleen milieuvriendelijk, ook de gebruiksprijs van zo’n wagen (de TCO of total cost of ownership) is volgens de initiatiefnemers een stuk voordeliger dan die van zijn broertjes op klassieke brandstoffen. Als elektrische chauffeur krijg je bijvoorbeeld een premie van de overheid, de stroom om je wagen aan te drijven is een pak goedkoper dan diesel of benzine en ook de onderhoudskosten liggen veel lager.

Nadelen

Tegenover zoveel voordelen staan uiteraard ook een paar nadelen. “Er zijn nog niet zo veel modellen op de markt en ook de laadinfrastructuur in ons land zou veel beter kunnen”, geeft Spruyt toe. “Minister Tommelein heeft wel beloofd dat er tegen 2020 zeker 5.000 laadpalen zullen bijkomen, maar ten opzichte van pakweg Nederland zitten we momenteel nog met een flinke achterstand.”

Bovendien geldt de aanmoedigingspremie enkel voor particulieren, en niet voor bedrijven. “Autodeelplatformen kunnen er bijvoorbeeld dus niet van profiteren. Daarnaast zou de overheid fiscaal nog veel meer een onderscheid moeten maken tussen auto’s die niets uitstoten en klassieke diesel- en benzinewagens”, vindt ze.

250 kilometer bereik

De meeste elektrische auto’s zijn ook nog behoorlijk duur in aanschaf (ook al is de TCO dus laag). Om die pil te verzachten, kunnen de testrijders van de BBL hun wagen leasen. “Ze betalen 525 euro per maand, waarin alles inbegrepen is,” zegt Spruyt, “dus ook de taksen en de verzekering. Bovendien moeten de deelnemers minstens vijf keer per maand hun wagen uitlenen, en daar krijgen ze 35 euro per dag voor terugbetaald. Bij de mensen die geselecteerd worden, zullen we in de buurt ook een laadpaal voorzien. Zij moeten dan alleen nog betalen voor de stroom die ze afnemen.”

En hoe ver kan je rijden? “Wat de autonomie van de wagens betreft, hoeven de chauffeurs niet bang te zijn: de Nissan Leaf die wij in het project inschakelen, haalt minstens 250 kilometer met een volle accu. Dat is een afstand die de meeste mensen bijlange na niet afleggen op een dag.”

>

>

>