President Duterte adviseert soldaten om vrouwelijke rebellen “in de genitaliën te schieten”

De om zijn boude uitspraken beruchte Filipijnse president Rodrigo Duterte krijgt bakken kritiek van mensenrechtengroepen over zich omdat hij soldaten de raadheeft gegeven om vrouwelijke rebellen “in de genitaliën te schieten”. Zijn opmerking dateert van vorige woensdag tijdens een vergadering met 200 voormalige communistische rebellen, onder wie 48 vrouwen, die zich hebben overgegeven.

In zijn toespraak raadde Rodrigo Duterte soldaten aan, vrouwelijke rebellen “in hun vagina’s” te schieten, want “zonder dat zijn ze waardeloos”. Afgevaardigde Emmi De Jesus van de partij Gabriela Women zei dat die opmerkingen alleen maar het “macho-fascistische karakter” van de president bewijzen. “Hij is de vleesgeworden vereniging van misogynie en fascisme”, luidde het voorts.

De in New York gevestigde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch merkte op dat Duterte niet aan zijn proefstuk toe is wat betreft “misogyne, beledigende en vernederende” opmerkingen over vrouwen. Hij moedigt overheidssoldaten aan, seksueel geweld te plegen tijdens een gewapend conflict, en dat is een overtreding van de internationale humanitaire wet, aldus HRW.

42 maagden opofferen

Vorige maand veroorzaakte Duterte nog ophef door te stellen dat hij met plezier 42 maagden wil opofferen om toeristen naar zijn land te lokken. Vorig jaar had hij de soldaten die de MILF-rebellen op het eiland Mindanao bekampen al verzekerd dat hij ze tegen rechtsvervolging zou beschermen, zelfs als zij drie vrouwen hebben verkracht.