Proces tegen 17-jarige ‘Miss Intifada’ van start achter gesloten deuren

Voor een Israëlische militaire rechtbank is dinsdag het proces gestart tegen de 17-jarige Ahed Tamimi. Het Palestijnse tienermeisje staat terecht omdat ze Israëlische soldaten zou hebben geslagen. De rechter besliste dat de zittingen zullen plaatsvinden achter gesloten deuren.

Tamimi werd in december gearresteerd na een incident in het dorp Nabi Saleh nabij Ramallah. Op een video, die zich snel op sociale media verspreidde, is te zien hoe ze twee Israëlische soldaten slaat na een demonstratie op 15 december in haar dorp op de Westelijke Jordaanoever en nadat Israëlische soldaten een neef van haar hadden beschoten. Veel Palestijnen zien het meisje sindsdien als een icoon van de opstand tegen de Israëlische bezetting, maar Israëlische politieagenten beschouwen haar als een “gewelddadige provocatrice”.

LEES MEER (+). Ze is razend populair op internet met filmpjes waar ze krijst tegen soldaten. Wie is deze 16-jarige ‘Miss Intifada’

Bescherming minderjarige

De rechter oordeelde dinsdag bij de start van het proces dat de zittingen achter gesloten moeten plaatsvinden “ter bescherming van de minderjarige”. Alle aanwezige journalisten en diplomaten kregen het bevel om de zaal te verlaten.

De tiener moet zich verantwoorden voor in totaal twaalf aanklachten. Het gaat onder meer om geweld en het aanzetten tot geweld, om het incident op de videobeelden en ook om eerdere incidenten.

Gaby Lavsky, de Israëlische advocate van het tienermeisje, had voor de start van het proces al verklaard dat het Israëlische rechtssysteem onrechtvaardig is voor Palestijnen. De militaire rechtbank is een bezettingsrechtbank die de Palestijnen bestraft die zich tegen de bezetting verzetten, zo klonk het.

De arrestatie van Tamimi heeft nog tot meer kritiek op het Israëlische rechtssysteem geleid. Volgens de Israëlische ngo B’tselem, die schendingen van de mensenrechten van Palestijnen aanklaagt, zitten er meer dan 300 Palestijnse minderjarigen in Israëlische gevangenissen.