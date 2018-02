Verdacht overlijden in Wallonië: vrouw teruggevonden in plas bloed in eigen garage

Maandagavond werd het levenloze lichaam van een 44-jarige dame gevonden in Wandre (Luik). Ze had zware wonden aan de schedel. Een verdacht overlijden, maar het parket sprak zich nog niet uit over de aard van de dood. Dat is bekendgemaakt door Catherine Collignon, eerste substituut van de procureur des konings, die daarmee een bericht van Sudpresse bevestigt.

De politie vond het lichaam van de 44-jarige vrouw omstreeks 19 uur in haar woning in Wandre. Het lichaam bevond zich in de garage van de woning. Volgens de eerste substituut was de vrouw zwaargewond aan het hoofd.

Garage

In de garage van het huis werd het lichaam van de vrouw gevonden. Toen de artsen arriveerden, kwam alle hulp te laat. De vrouw lag in een plas bloed, tussen haar wagen en de muur van de garage. Volgens het eerste onderzoek was ze al enkele uren overleden.

Een man die de sleutels van het huis in zijn bezit had, alarmeerde de politie toen hij het lichaam ontdekte.