Olieaanbod zal “waarschijnlijk” sneller stijgen dan vraag in 2018

Het olieaanbod zal dit jaar, voornamelijk gestuwd door de Verenigde Staten, “wellicht sneller toenemen dan de vraag”. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dinsdag. Tegen het eind van het jaar zouden de VS wel eens ‘s werelds grootste olieproducent kunnen worden.

De IEA denkt, gebaseerd op de groeiverwachtingen van het IMF, dat de wereldwijde vraag naar olie in 2018 zal toenemen met 1,4 miljoen vaten per dag, tot een totaal van 99,2 miljoen vaten per dag. Die stijging van de vraag zou evenwel niet fors genoeg zijn om te voldoen aan de stijging van het aanbod, vooral afkomstig uit de VS.

Zo zullen de VS volgens de IEA Saoedi-Arabië achter zich laten wat productie betreft. De organisatie van olie-exporterende landen Opec had haar leden, waaronder bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Rusland, net opgeroepen om de productie terug te dringen om de prijzen te laten stijgen.

Die strategie bleek te werken in 2017, met kleinere olievoorraden en hogere prijzen. Maar sinds november kent de Amerikaanse productie van ruwe olie een “kolossale” toename, aldus de IEA, met 846.000 extra vaten per dag. Na Saoedi-Arabië zouden de VS “ook Rusland kunnen voorbijsteken en tegen eind dit jaar wereldleider worden”.