Rusland lanceert succesvol vrachtruimteschip naar ruimtestation ISS

Met twee dagen uitstel om technische redenen heeft Rusland dinsdag een nieuw vrachtruimteschip naar het Internationaal Ruimtestation ISS gelanceerd, zo heeft de Russische vluchtleiding Tsoup bekendgemaakt.

Van op de basis Bajkonoer in Kazachstan vertrok om 09.13 uur Belgische tijd in dikke mist een Sojoez-2.1a. Een kleine negen minuten na de start kwam de onbemande Progress MS-08 vrij van het restant van de draagraket om de jacht op het ISS in te zetten.

Panne boordcomputer

Aanvankelijk zou de Sojoez zondag vertrekken en zou het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos voor het eerst proberen in een verkorte tijd van 3,5 uur het complex op 400 km hoogte te bereiken. Omdat het ISS zich dinsdag op het moment van de lancering niet zowat pal boven Bajkonoer passeerde, zal de cargo er zoals vanouds twee dagen over doen en donderdag koppelen. Dat gebeurt aan de Russische besturingsmodule Zvezda om 11.43 uur Belgische tijd.

Reden voor het uitstel op het laatste nippertje was een panne in een boordcomputer. Een component daarin moest worden vervangen. De verdaging zorgde er ook voor dat een voor donderdag voorziene ruimtewandeling een dag opschuift.

Cargo van drie ton

Roscosmos zal de kortere route naar het ISS, die bestaat uit slechts twee banen rondom onze planeet, nu in de zomer uittesten.

Aan boord van de cargo bevinden zich drie ton goederen. Naast voedsel, brandstof, water onder andere ook een antenne voor het twee miljoen euro kostende Duits-Russische onderzoeksproject Icarus, voor onder meer een betere bescherming van de dieren op onze planeet.

Momenteel wonen en werken er drie Amerikanen, twee Russen en een Japanner in het ISS.