Terrorist die Belgische doodreed in Zweden bekent schuld: “500 meter, 40 seconden, 12,5 ton metaal, 60 kilometer per uur”

Rakhmat Akilov, de man die in april 2017 met een vrachtwagen inreed op een mensenmassa in het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm, pleit schuldig aan terrorisme. Dat bleek vanochtend op de eerste dag van het proces van de Oezbeek. Bij de aanslag kwamen vijf mensen om het leven: onder hen ook Maïlys Dereymaeker, een 31-jarige Belgische uit Halle.

Het proces van Rakhmat Akilov, omschreven als één van de grootste rechtszaken in de Zweedse geschiedenis, ging vandaag onder zware veiligheidsvoorzorgen van start in Stockholm. Zo getuigt de 39-jarige Oezbeek vanachter versterkt glas in een ondergrondse bunker, waar een tolk alles voor hem vertaalt in het Russisch. De burgerlijke partijen volgen het proces in een belendende rechtszaal. Het proces zal naar verwachting lopen tot midden mei.

Bij de aanslag in de drukke Drottninggatan-winkelstraat kwamen vijf mensen om het leven Foto: AP

7 april 2017

Akilov kwam in 2014 aan in Zweden, maar nadat zijn asielaanvraag werd geweigerd, bleef de man illegaal in het land. Volgens de openbare aanklagers begon hij vervolgens aan de maandenlange voorbereiding van zijn terreurdaad, waarmee hij “ongelovigen wou verpletteren”. Op 7 april 2017 zwoer hij dan trouw aan ISIS, en ging hij over tot actie: op dezelfde dag stal hij een vrachtwagen met bier, waarmee hij vervolgens in de drukke Drottninggatan-winkel/wandelstraat zoveel mogelijk mensen omverreed. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, waaronder de Belgische Maïlys Dereymaeker (31) en een elfjarig meisje dat na school naar huis wandelde. Akilov werd enkele uren na de aanslag al opgepakt, en bekende meteen dat hij de dader was.

De vrachtwagen waarmee Akilov zijn terreurdaad pleegde Foto: AFP

Openbaar aanklager Hans Ihrman begon het proces van de man vandaag door de namen voor te lezen van de vijf dodelijke slachtoffers, de tien mensen die gewond raakten, en de 130 mensen die niet gewond raakten maar wiens leven in gevaar was. Daarna volgde een opsomming van alle aanklachten tegen de man: “500 meter, 40 seconden, 12,5 ton metaal, een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur, in een wandelstraat vol onbeschermde mensen. Dit was een aanval op het leven van zoveel mensen, maar ook een aanval op onze maatschappij.”

Akilov raasde op met een gestolen vrachtwagen door een drukke winkel/wandelstraat Foto: AFP

Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats

Het Belgische slachtoffer was Maïlys Dereymaeker, een 31-jarige vrouw uit Halle. Zij was op citytrip in Stockholm toen Akilov zijn terreurdaad pleegde: de vrouw kon de truck niet meer ontwijken, en zou op slag dood geweest zijn. Maïlys was samen met haar vriend in haar vrije tijd heel vaak bezig met muziek, speelde zelf dwarsfluit bij een muziek­vereniging in Halle, en gaf ook muziekles aan kinderen. Van opleiding was de jonge vrouw psychologe, ze werkte dan ook al enkele jaren als overkoepelend psychologe voor de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ironisch genoeg kwam ze daarbij vaak in contact met illegalen die uit het land werden gezet. In een getuigenis over asiel en detentie verklaarde Maïlys eerder nog dat ze tijdens ontmoetingen met die mensen altijd op zoek ging naar een gemeenschappelijke taal om hen beter te begrijpen en “bruggen te slaan”.

Akilov verklaarde tijdens zijn verhoor door de politie dat hij “zeer tevreden was met wat hij gedaan had” Foto: rr

“Wilde Zweden dwingen internationale coalitie tegen ISIS niet langer te steunen”

Johan Eriksson, de advocaat van Akilov, maakte vandaag alvast bekend dat zijn cliënt niet schuldig pleit aan alle aparte aanklachten voor poging tot moord, maar wel aan terrorisme, poging tot terrorisme, en het in gevaar brengen van andere mensen. Volgens zijn advocaat was het de bedoeling “om Zweden ertoe te dwingen de internationale coalitie tegen Islamitische Staat niet langer te steunen”. De Oezbeek verzet zich ook niet tegen de eis van de openbare aanklager dat hij (na het uitzitten van zijn straf) gedeporteerd wordt, “op voorwaarde dat alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn.”

Akilov doet vermoedelijk volgende week zelf zijn verhaal, waarna ook de burgerlijke partijen enkele dagen aan het woord mogen komen. De slotpleidooien van beide partijen worden verwacht tegen half mei, het vonnis volgt dan vermoedelijk eind juni. De Zweedse aanklagers willen dat Rachmat Akilov - de enige verdachte in deze zaak - tot levenslang wordt veroordeeld.

Akilov pleitte vandaag schuldig aan terrorisme Foto: EPA-EFE

