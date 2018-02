Nog steeds temperaturen onder het vriespunt, maar wel zonnig

Dinsdagnamiddag blijft het droog en overwegend zonnig. Aan de kust komt geleidelijk meer bewolking opzetten. De maxima liggen rond 5 à 6 graden, de minima tussen ­-3 in het centrum en tot ­-9 graden in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

Woensdag zal er vooral in het westen van het land meer bewolking hangen, ‘s ochtends nog afgewisseld met opklaringen. In de rest van het land is het aanvankelijk licht bewolkt, maar komen in de loop van de namiddag vooral veel hoge wolkenvelden opzetten. Het blijft opnieuw heel de dag droog bij maxima rond het vriespunt in de Ardennen en tot 5 à 6 graden in Laag-­ en Midden-België.

Woensdagavond wordt het zwaarbewolkt met een actieve regenzone die vanaf de kust verder het land intrekt. In de Ardennen blijft het aanvankelijk nog droog, maar na middernacht valt ook hier smeltende sneeuw of sneeuw. De minima liggen tussen ­2 en 3 graden bij een matige tot lokaal vrij krachtige zuidenwind met rukwinden tot 50 of 60 km/u.

Donderdagochtend is het eerst zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. Over de Ardennen is tijdelijk wat (smeltende) sneeuw mogelijk en er is zelfs een kans op ijzel. Daarna wordt het weer wisselvallig vanuit het westen met nog kans op enkele buien. Tegen de avond wordt het veelal droog en verschijnen er brede opklaringen vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 2 graden over de Hoge Venen en 10 graden over het westen.

Vrijdag en zaterdag is het droog met regelmatig zon. Vrijdagavond kan er wat hoge bewolking komen overdrijven vanaf het zuiden. Maxima tussen 2 graden in Hoog­-België en 8 graden over het westen. Er staat een zwakke tot soms matige west­ tot zuidwestenwind. ‘s Nachts vriest het vrijwel overal.

Zondag blijft het droog maar vanaf het noorden kunnen lage wolkenvelden ons land bereiken. Over het zuiden van het land zijn de opklaringen het breedst. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden.