Engelse profvoetballer Ryan Mason moet na deze botsing op zijn 26ste al stoppen

De Engelse middenvelder Ryan Mason moet al op 26-jarige leeftijd zijn carrière beëindigen, als gevolg van de zware hoofdblessure die hij ruim een jaar geleden opliep. Vooraanstaande neurologen hebben Mason geadviseerd niet meer te voetballen.

De Engelsman liep op 22 januari 2017 een schedelbreuk op tijdens de verloren uitwedstrijd van Hull City tegen Chelsea, toen hij bij een luchtduel hard met zijn hoofd tegen dat van Gary Cahill botste. Mason moest een operatie ondergaan, waarna een lange revalidatie volgde.

De middenvelder komt uit de jeugd van Tottenham Hotspur. Na verhuurperiodes bij achtereenvolgens Yeovil Town, Doncaster Rovers, Millwall, Lorient en Swindon Town brak Mason in het seizoen 2014-2015 door bij de Spurs. Het leverde hem in maart 2015 zelfs zijn debuut in de Engelse nationale ploeg op. Mason verhuisde een jaar later naar Hull City. Die club betaalde zo’n 15 miljoen euro voor hem, nog altijd een clubrecord.

