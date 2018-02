VIDEO. Vrachtwagen belandt op zijn dak bij spectaculair ongeval op A19

Zonnebeke - Bij een spectaculair ongeval op de A19 in Zonnebeke is een vrachtwagen op zijn dak belandt in de middenberm. De twee inzittenden raakten niet gewond, maar kropen door het oog van de naald omdat de bestuurder maar op het nippertje kon uitwijken voor een signalisatiewagen.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend op de A19 in Zonnebeke in de richting van Ieper. Het verkeer op die rijstrook moet stapvoets over de pechstrook rijden. De takelwerken zullen nog een tijdje in beslag nemen.

Opvallend is dat er op dezelfde plaats vorig jaar een gelijkaardig ongeval gebeurde met een vrachtwagen die tegen een signalisatiewagen reed.