Spanning in eerste amateurklasse: welke club wil terug naar het profvoetbal en vraagt licentie aan?

Met nog tien speeldagen te spelen voor de start van de play-offs nadert de eerste amateurklasse stilaan zijn ontknoping. Momenteel is het razend spannend, de top zes staat op een zakdoek. Maar de vraag is of de uiteindelijke kampioen wel een licentieaanvraag voor profvoetbal zal indienen bij de Licentiecommissie. Zonder deze licentie kan een club sowieso niet in 1B aantreden. Welke ploeg uit de huidige top 6 ambieert het profstatuut van 1B en wie blijft sowieso in de amateurklasse?

De vier beste clubs na 30 speeldagen spelen uiteindelijk play-offs om het kampioenschap en de promotie naar 1B. De punten worden gehalveerd en de clubs spelen nog zes speeldagen waar ze elkaar nog eens thuis en uit zullen ontmoeten. De hoogste genoteerde in de stand na deze zes speeldagen kan naar 1B promoveren als het een licentie voor het profvoetbal bekomt. Maar niet alle clubs die strijden om het kampioenschap zullen een licentieaanvraag indienen.

Enkel de hoogst genoteerde club van de top vier met proflicentie kan promoveren. Bekomt er geen enkele club uit de top 4 een proflicentie, promoveert er geen enkele ploeg uit eerste amateurs naar 1B. Dus een ploeg die bijvoorbeeld vijfde eindigt na de 30 speeldagen en niet meedoet met de play-offs, kan nooit promoveren, zelfs als geen enkele ploeg uit de top vier een proflicentie bekomt. Tijd voor een overzicht van de clubs die een licentie zullen indienen.

1. Lommel SK (43 punten): vraagt licentie aan

Lommel degradeerde vorig jaar nog naar de amateurklasse nadat het in de play downs van 1B laatste werd. De Limburgse club was jarenlang een vaste klant in de voormalige tweede klasse en daarvoor ook eerste klasse. Lommel doet het dit jaar uitstekend in eerste klasse amateurs en staat fier aan de leiding. Ze willen absoluut terugkeren naar de profclubs en ze zullen hun licentiedossier indienen.

2. KSK Heist (40 punten): vraagt geen licentie aan

Heist draaide een tijdlang mee in tweede klasse, maar bij de competitiehervorming in 2016 zakte de Antwerpse club naar de eerste Amateurklasse. Heist gaat meestrijden om kampioen te worden, maar ze zijn tevreden met hun amateurstatuut. Op deze moment heeft de club niet de middelen of de ambitie om profclub te worden en ze dienen daarom geen aanvraag in. Mocht Heist toch kampioen spelen, stijgt de eerstvolgende in de stand die wel een proflicentie heeft bekomen.

3. Knokke FC (38 punten): vraagt geen licentie aan

Ook Knokke doet het goed in de eerste amateurs en het stond een tijd lang zelfs aan kop. Knokke verklaarde al eerder dat geen dossier indient om de proflicentie aan te vragen. De kustploeg wil een vaste waarde worden in eerste amateurklasse en een gezonde club blijven. Ook Knokke zal dus sowieso niet naar 1B promoveren.Lees ook: “Gezond verstand”: Knokke FC vraagt geen proflicentie aan

4. Dessel Sport (37 punten): vraagt licentie aan

Dessel Sport was ook jarenlang een vaste klant in de tweede klasse. Na de competitiehervorming degradeerden ze naar de eerste klasse amateurs in 2016. De club is perfect op koers om de play-offs te halen en wil graag promoveren. Ze dienden daarom een licentieaanvraagvoor 1B in.

5. KMSK Deinze (36 punten): vraagt licentie aan

Ook Deinze is een voormalige tweedeklasser dat net als Dessel en Heist in 2016 naar de Amateurs zakte. De Oost-Vlaamse club wil graag terug naar het profvoetbal en stuurde vorige week zijn aanvraag door naar de licentiecommissie.

6. KSV Oudenaarde (30 punten): vraagt geen licentie aan

Oudenaarde heeft momenteel nog zicht op de play-offs, het staat zeven punten verwijderd van de top 4. Maar de Oost-Vlaamse club zal sowieso geen proflicentie aanvragen en het blijft in de amateurklasse.

7. ASV Geel (30 punten): vraagt geen licentie aan

Geel deelt momenteel de zesde stek met Oudenaarde, maar is niet bezig met een promotie naar 1B. De club heeft zware financiële problemen en overweegt eventueel een fusie met KFC Oosterzonen, dat zelf elfde staat in de stand. Geel zal geen licentieaanvraag voor 1B indienen.Lees ook: Voetbalclubs Geel en Oosterzonen voeren gesprekken over fusie

8. RFC Seraing (29 punten): vraagt licentie aan

De Luikse club staat momenteel al op acht punten van de vierde stek, maar ze hopen toch nog de play-off’s te halen en mee te strijden voor promotie. Daarom hebben ze toch een aanvraag voor een proflicentie ingediend. Hun stadion werd trouwens al goedgekeurd voor het profvoetbal.