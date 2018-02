Beerschot Wilrijk ziet OHL in slotfase nog gelijk maken, zwaar blessureleed bij de Mannekes

Beerschot Wilrijk heeft niet kunnen winnen op bezoek bij OH Leuven. Het werd 1-1. Hernan Losada bracht de Mannekes halverwege de tweede helft op voorsprong met een fraaie trap, Romo stopte niet veel later een strafschop van de Leuvenaars die vijf minuten voor tijd alsnog gelijkmaakten via Kostovski. Beerschot Wilrijk blijft zo derde in het algemene klassement en kan leider Cercle, dat zich eerder op de avond verzekerde van de periodetitel, niet meer inhalen. De West-Vlamingen spelen zo de terugmatch van de promotiebarrages tegen Beerschot Wilrijk op eigen veld. Halverwege de tweede helft blesseerde Tom Pietermaat zich na een duel met Vekemans. De Beerschot Wilrijk-middenvelder werd met een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook Alexander Maes en Joren Dom liepen mogelijk zware blessures op.

Nadat Cercle Brugge zich eerder op de middag verzekerd had van de tweede periodetitel, stond er ook voor OH Leuven niets meer op het spel. De bezoekers uit Antwerpen toonden meer schwung dan de voorbije wedstrijden, maar konden de nieuwe Thaise doelman Thamsatchanan niet echt op proef stellen. Daarvoor waren de schoten van Losada en Swinkels te centraal. Aan de overkant kopte Schuermans over en bereikte een scherpe voorzet van Libert geen ploegmaat. De verdedigers bleven de spitsen de baas, waardoor meer kansen uitbleven.

Blessureleed

Ook in de tweede helft bleef het lang wachten op enig doelgevaar. We waren al over het uur toen de ingevallen Mbombo doelman Thamsatchanan toch eens tot een redding kon dwingen. Met nog twintig minuten te spelen volgde dan de voorsprong voor Beerschot Wilrijk: een voorzet van Dom belandde bij Hernan Losada die zijn 100ste doelpunt als prof tegen de netten knalde. Overigens zijn 73ste in paars-witte loondienst.

De voorsprong verdedigen, geen domme kaarten pakken of blessures oplopen was nu de opdracht, maar dat viel anders uit. Pietermaat gooide zich voor de bal en moest met de brancard afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De middenvelder heeft mogelijk de gewrichtsbanden van zijn enkel gescheurd. Alexander Maes, die voor de rust een tik had gekregen en werd vervangen, heeft mogelijk een hernia opgelopen en ging met krukken naar de bus. Ook Joren Dom kwam gehavend uit de partij, hij heeft mogelijk een neusbreuk opgelopen.

Cadeautje

Op de koop toe kreeg Leuven nog een cadeautje van scheidsrechter D'hondt die een strafschop floot na een ingebeelde handsbal van De Jonghe. Romo keept echter al enkele weken op niveau en ranselde de elfmeter van Gorius uit zijn doel.

Toch volgde er geen veertiende clean sheet voor de Kielse doelman: hij werd in de slotfase van dichtbij geklopt door de ingevallen Kostovski. Amper een minuutje later miste die andere invaller, Mertens, onbegrijpelijk de 2-1 voor een leeg doel. Door dit gelijkspel is het nu ook zeker dat Beerschot Wilrijk eerst thuis tegen Cercle speelt in de wedstrijden om promotie naar 1A.