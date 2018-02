Voetbalclubs Geel en Oosterzonen voeren gesprekken over fusie

De Kempense voetbalclubs ASV Geel en Oosterzonen, beide actief in de eerste amateurklasse, voeren gesprekken over de oprichting van “een nieuwe, ambitieuze club in de Kempen”. Dat heeft Stefan Van Lommel, voorzitter van Oosterzonen, dinsdag bevestigd.

Op 16 december 2017 werd het idee van een fusie voor het eerst geopperd tijdens de Kempense derby in Geel. Vorige week besliste ASV Geel verdere gesprekken te willen voeren. Maandag zette ook Oosterzonen het licht voor onderhandelingen op groen. “Intussen zijn we ervan overtuigd dat we met de juiste mensen aan tafel zitten en dat dit project voldoende kans op slagen heeft. Je moet het ijzer smeden wanneer het heet is”, aldus Stefan Van Lommel.

“We geloven dat een fusie een win-winsituatie is. Er is een mogelijkheid om een stabiele en grote club uit te bouwen die een vaste waarde kan worden in het Belgische voetballandschap. Die club moet ambitieus, financieel gezond, maar ook lokaal sterk verankerd zijn. Een sportclub bestaat immers maar bij de gratie van haar supporters en sympathisanten.”

De toekomst voor ASV Geel zag er enkele weken terug nochtans niet goed uit. Het bestuur van “de Zotten” dacht er zelfs aan om in vereffening te gaan. Oosterzonen, een club in de Westelse deelgemeente Oosterwijk, zit qua infrastructuur dan weer aan het plafond.

Bij ASV Geel wilden zien niet reageren. “Dat is nog te voorbarig”, aldus clubsecretaris Jan Hannes. Behalve beide Kempense clubs zitten ook enkele investeerders mee aan de onderhandelingstafel.