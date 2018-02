Troosteloos en scoreloos gelijkspel voor Westerlo

Westerlo heeft op de voorlaatste speeldag van de tweede periode in eigen huis niet kunnen winnen van Tubeke. Het bleef 0-0 na een bijzonder flauwe partij. De Kemphanen laten zo dé kans liggen om aansluiting te vinden bij nummer zes Union en rode lantaarn Tubeke op 7 punten te zetten in het algemene klassement.

Nauwelijks iets te melden over de eerste helft tussen de twee laatst gerangschikten van de Proximus League. Eén keer kwam Westerlo erg dicht bij de openingstreffer. Heymans bracht De Ceulaer oog in oog met de doelman, maar de bezoekende keeper redde prima. Daarna knalde De Ceulaer nog wel eens op ploegmaat Heymans. Het zegt iets over wat er te beleven viel als je dit soort fases er ook al moet 'tussen gooien'. Tubeke was nog het gevaarlijkste door een ongecontroleerde terugspeelbal van de Westelse speler Soumah. Gelukkig viel de bal naast de kooi, het zou het eigen doelpunt van het jaar zijn geweest. Van Langendonck moest nog eens plat op een schot van Achahbar.

Na de pauze werd het er niet beter op. Bob Peeters bracht met Naessens en Osaguona wel aanvallers in zijn wissels, maar het leverde niet veel aan kansen op. Tubeke was nog gevaarlijk op een poging van Schuster. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Een maat voor niets, een resultaat waar de twee ploegen ook niks mee opschieten. Nog één wedstrijd en dan wachten de play-downs. En dan moét het beter.