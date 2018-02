De Champions League is terug en deze vijf opmerkelijke weetjes neemt u vanavond en morgen best mee op café

Na een afwezigheid van meer dan twee maanden is het vanavond eindelijk weer tijd voor Champions League-voetbal. Dinsdag en woensdag staan in totaal vier aantrekkelijke wedstrijden op het programma en dus is het hoog tijd voor vijf opmerkelijke weetjes over deze 1/8ste finales van het kampioenenbal.

Kompany na twee jaar terug

Vincent Kompany speelt vanavond zijn eerste Champions League-wedstrijd sinds 4 mei 2016, toen hij na tien minuten uitviel in de halve finale op Real Madrid. Na bijna twee jaar is Kompany terug, voor een 1/8ste finale tegen FC Basel. “Als er ooit een moment was dat we er goed voor stonden in de Champions League, dan is het nu wel”, zei Kompany op een persconferentie in Zwitserland. “Als het niet dit jaar gebeurt, dan kan het volgend jaar of het jaar nadien. We geraken er wel, daar ben ik zeker van.”

Het is Kompany’s eerste Europese wedstrijd onder ervaringsdeskundige Pep Guardiola. “Wat ons dit jaar zo ver gebracht heeft, is ons vermogen om elke wedstrijd serieus te nemen en elke tegenstander honderd procent te respecteren. Dat heb ik voorheen nooit meegemaakt bij geen enkel team waar ik heb gespeeld.”

Man City onder druk

De verplaatsing naar Zwitserland lijkt een formaliteit voor het team dat al heel het seizoen de pannen van het dak speelt in de Premier League en ook Europees. Maar zo simpel liggen de kaarten niet voor Manchester City. De Citizens wonnen tot nu amper één van hun zes uitwedstrijden in de knock-outfase van de Champions League, in februari 2016 tegen Dynamo Kiev (3-1).

Voor de rest werd er één keer gelijkgespeeld en liefst vier keer verloren, al was de tegenstand van een iets groter formaat dan Basel:

2017: Monaco - Man City 3-1

2016: PSG - Man City 2-2 / Real Madrid - Man City 1-0

2015: Barcelona - Man City 1-0

2014: Barcelona - Man City 2-1

De Citizens verloren trouwens ook in 1968, toen de Champions League nog de Europa Cup I heette, hun uitwedstrijd in de knock-outfase. Fenerbahçe was toen met 2-1 te sterk.

De muur van Juventus

Tottenham trekt dinsdag zonder Toby Alderweireld maar met Jan Vertonghen en Mousa Dembélé ten strijde tegen Juventus. Geen makkelijke klus voor de Spurs want de Oude Dame was vorig jaar nog verliezend finalist en is ook deze keer bezig aan een uitstekend seizoen in de Serie A. Juventus telt na 24 speeldagen al 62 punten, eentje minder dan Napoli, en scoorde bovendien reeds 61 doelpunten. Enkel Manchester City (79) en PSG (76) doen beter.

Maar waar de Bianconeri echt geweldig in zijn, dat is verdedigen. Juventus kreeg de voorbije zestien wedstrijden namelijk amper één doelpunt tegen, terwijl het er dertig scoorde. En dat met tegenstanders als FC Barcelona, Napoli, AS Roma en Internazionale. Het wordt dus werken voor Harry Kane.

Juventus kreeg in de voorbije 16 wedstrijden amper één tegendoelpunt!



PSG en Real terug uit evenwicht

De zenuwen zullen woensdagavond strak gespannen staan in het Parc des Princes wanneer PSG titelverdediger Real Madrid over de vloer krijgt. Vooral bij de Koninklijke is de spanning te snijden want La Liga winnen, zit er door de grote achterstand op FC Barcelona niet meer in en in de Copa del Rey werd het ook al uitgeschakeld. Gelukkig won Real de Spaanse en Europese supercup, en het WK voor clubs.

Tot nu toe speelden PSG en Real zes keer tegen elkaar en verdeelden ze mooi de punten: elk twee keer gewonnen en twee draws. Het is wel van 1993 geleden dat een van beide teams meer dan één keer kon scoren. In Parijs werd het toen 4-1 voor PSG met goals van onder andere George Weah en David Ginola, terwijl Ivan Zamorano scoorde voor Los Blancos. Drie jaar geleden werd het in Parijs 0-0 en won Real thuis met 1-0 dankzij een goal van nota bene verdediger Nacho. Maar met CL-topscorer Cristiano Ronaldo en een gemotiveerde Neymar tussen de lijnen zou het deze keer beter moeten...

Koning der assists

Liverpool had in de groepsfase weinig moeite met de tegenstand. Sparktak Moskou en Maribor kregen allebei een keer zeven doelpunten om de oren, terwijl de Reds vijf keer scoorden tegen Sevilla (maar wel twee keer tevreden moesten zijn met een gelijkspel). Goed voor 23 doelpunten van Liverpool in amper zes wedstrijden. Enkel PSG deed met 25 goals beter, wat meteen een record was in de groepsfase.

Je zou dan denken dat een speler als Philippe Coutinho, Mohamed Salah of Roberto Firmino de dans leidt als het aankomt op assists. Zeker voor Liverpool en misschien zelfs voor alle teams. Het klopt dat een speler van de Reds tot nu toe de meeste assists uitdeelde in het kampioenenbal, maar het is niet een van de eerdergenoemde drie. Het is wel James Milner. Die zit aan vijf assists voor zijn club. Eentje meer dan Neymar, Dries Mertens en Ricardo Quaresma. Kevin De Bruyne zit aan drie assists, net als onder andere Eden Hazard en Kylian Mbappé.