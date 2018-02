Vermeende Syriëganger uit Edegem riskeert internering voor toetakelen cipier

Hasselt / Edegem - Een 25-jarige man uit Edegem moest zich dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor het toetakelen van een cipier in de Hasseltse strafinrichting. De openbare aanklager vroeg de internering, omdat de man omwille van zijn geestestoestand zijn daden niet kan controleren. Hij mepte de cipier met een plank van zijn lattenbodem waaraan een schroef bevestigd was. De schroef stak een viertal centimeter uit. De cipier liep een blijvende invaliditeit van 3 procent op. Er werd een schadevergoeding van ruim 17.500 euro gevraagd.

De beklaagde verbleef op 24 mei 2015 op de afdeling verhoogde veiligheid in de Hasseltse gevangenis. Hij mocht zijn cel verlaten voor bezoek. Toen de cipier aan de deuropening verscheen, greep de man plots naar de plank en begon hij het slachtoffer te slaan. Die kon de eerste klappen met zijn armen afweren, maar dan kreeg hij toch enkele slagen op het achterhoofd. Na de feiten was de cipier vier maanden werkonbekwaam.

De beklaagde was in maart 2015 onderschept toen hij vanuit Turkije vermoedelijk naar Syrië op weg was. Hij werd aan ons land uitgeleverd en vervolgens aangehouden en opgesloten door een onderzoeksrechter. Hij kwam in de gevangenis van Hasselt terecht. Intussen is hij overgebracht naar een psychiatrische instelling in Bierbeek.

De rechtbank doet op 13 maart uitspraak.