ANC wil dat Zuid-Afrikaanse president Zuma zich terugtrekt maar zet geen deadline

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma (75) staat onder zware druk van de nieuwe voorzitter van zijn partij ANC, om meteen op te stappen. “Er zijn teveel schandalen.” .

780. Zevenhonderdtachtig. Zoveel klachten zijn er al tegen Jacob Zuma ingediend. De eerste dateren van de jaren tachtig. Zuma was toen betrokken bij dubieuze wapendeals. Maar Zuma stond ook voor de rechter op beschuldiging van verkrachting. Van corruptie. Van onwettig gebruik van overheidsgeld, om zijn eigen villa te verfraaien. Recent zijn er klachten over corruptie met een rijke Indiase familie.

Maar keer op keer komt Zuma ermee weg. Keer op keer worden de klachten niet ontvankelijk verklaard. Keer op keer komt Zuma weer aan de macht. Het leverde hem de bijnaam ‘Teflon President” op.

Jacob Zuma is bezig aan zijn tweede termijn als Zuid-Afrikaans president. Volgend jaar trekt Zuid-Afrika naar de stembus. Zijn partij ANC wil dat graag “clean” doen en moet daarom van Zuma afraken.

Het ANC, Zuma’s partij, vraagt de president om nu op te stappen. Eerst was gezegd dat Zuma 48 uur zou krijgen om op te stappen. In de officiële mededeling van het ANC staat daar niets over.