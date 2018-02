Graffitikunstenaars krijgen 6,7 miljoen van rechter omdat hun werk plaats moest ruimen voor luxeappartementen

5Pointz (New York) in 2013. Foto: IMAGEGLOBE

Een oud warenhuis in New York werd enkele jaren geleden gesloopt om plaats te ruimen voor luxeappartementen. Niet zo bijzonder, ware het niet dat het gebouw ooit het Mekka was voor graffitikunstenaars. Die sleepten de eigenaar voor de rechter wegens vernieling van hun kunst én kregen gelijk. De eigenaar moet nu in totaal 6,7 miljoen schadevergoeding betalen aan 21 artiesten.

5Pointz, een oud warenhuisgebouw in Queens (New York), was sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw wereldberoemd bij grafittikunstenaars. De artiesten mochten legaal ‘hun ding’ doen op de gevels van het gebouw en mochten zelfs voor een prikje in het verlaten gebouw verblijven. De site was jarenlang een toeristische trekpleister in New York en de beroemde straatkunstenaar Banksy hield in 2013 zelfs een pleidooi om het pand te redden.

In dat jaar had de eigenaar van het pand echter besloten om alle graffiti van de ene dag op de andere te oververven, zonder dat hij daarvoor ook maar enige waarschuwing gaf. Ondanks een pleidooi van de wereldberoemde straatkunstenaar Banksy werd het gebouw enkele maanden later volledig met de grond gelijk gemaakt. Het oude gebouw moest plaatsmaken voor luxeappartementen.

21 graffitikunstenaars konden echter niet lachen met de vernieling van hun werk en sleepten de eigenaar voor de rechter. En die oordeelde maandag in het voordeel van de artiesten: de eigenaar moet hen nu in totaal liefst 6,7 miljoen dollar (ruim 5,4 miljoen euro) aan schadevergoeding uitbetalen.

Rechter Frederic Block verklaarde dat het bedrag lang niet zo hoog had gelegen als de eigenaar de juiste vergunningen had afgewacht en het pand pas tien maanden later had gesloopt.