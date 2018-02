Nederlandse expert noemt Belgische kust om te janken: "Onze frieten zijn lekkerder"

De Britse krant The Guardian schrijft over een "rel" tussen België en Nederland. Aanleiding is onze kustlijn, die volgens een medewerker van de Nederlandse dienst Natuurmonumenten vooral een voorbeeld is van hoe het niet moet. "Het is een Belgische parel", reageert staatssecretaris voor de Noordzee en fervent kustganger Philippe De Backer (Open VLD).

Enkele weken geleden berichtte de Nederlandse krant de Volkskrant dat de kust daar met capaciteitsproblemen zit om het groeiend aantal toeristen te ontvangen. In dat stuk pleiten experts om niet te kiezen voor nieuwbouw, maar integendeel voor een bouwstop en het renoveren van verouderde vakantiehuizen en -parken.

Bjørn van den Boom van de dienst Natuurmonumenten noemt daarbij de Belgische kust als voorbeeld van hoe het niet moet. "Daar was geen beleid en nu is het één grote boulevard. De Vlaamse kust is om te janken. Daarom komen al die Belgen hier."

Reden genoeg voor The Guardian om poolshoogte te gaan nemen aan die Belgische kust. Bij de toeristische dienst van Knokke-Heist wordt alvast geen blad voor de mond genomen: "Wie heeft dat godverdomme gezegd? Alle rijke Nederlanders komen naar hier."

"De gebouwen staan in de weg van appartementen die uitkijken over de zee, en het is niet aantrekkelijk", kan schepen van Toerisme Anthony Wittesaele de Nederlandse kritiek wel deels begrijpen. "De Nederlandse kustlijn bestaat vooral uit natuur, sommige plaatsen lijken wat op het Britse Brighton: ze zijn oud en gedateerd. Dat is misschien aantrekkelijk voor Belgen, maar ik denk niet dat er veel naar daar gaan."

"Onze kust mag er best wezen"

Wittesaele krijgt bijval van staatssecretaris Philippe De Backer, die zelf in de zomer graag aan de zee vertoeft. "Onze kust mag er best wezen hoor. Samen met de Noordzee is het een Belgische parel", aldus De Backer, die er met een kwinkslag aan toevoegt dat "onze frietjes lekkerder zijn".

Nounou @Natuurmonument Onze kust mag er best wezen hoor. Samen met de #Noordzee is het een Belgische parel. Van het Natuurreservaat @hetzwin tot De Panne: Altijd welkom! PS: onze frietjes zijn lekkerder... https://t.co/7KxEfe56BF — Philippe De Backer (@debackerphil) 13 februari 2018

Van den Boom blijft ondertussen echter bij zijn mening. "Ik heb veel Belgische vrienden", verklaarde hij aan The Observer. "Ze zijn het over zowat alles oneens, maar over dit onderwerp zijn ze eensgezind: ze verachten hun kustlijn."