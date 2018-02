Moet Nederlandse minister Zijlstra vandaag opstappen?

Het politieke lot van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra hangt aan een zijden draadje. Eerder raakte al bekend dat hij gelogen had over een ontmoeting met Russisch president Poetin, nu blijkt dat hij de boodschap ook verkeerd begrepen had.

In 2016 waarschuwde Halbe Zijlstra op een VVD-congres voor een oorlog met Rusland. Hij liet toen weten dat hij begin 2006 aanwezig was ‘in de datsja van Vladimir Poetin’, waar de Rus gesproken zou hebben over plannen voor een Groot-Rusland.

‘Ik was medewerker. Ik was weggestopt achter in het zaaltje waarin het plaatsvond’, aldus Zijlstra in 2016. ‘Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. Want Groot-Rusland is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was nice to have.’

Zijlstra was in die periode gemeenteraadslid in Utrecht en ICT-ondernemer die projecten uitvoerde voor het olie- en gasbedrijf Shell. Hij reisde toen samen met Shell-topman Jeroen van der Veer naar Rusland. Van der Veer sprak er wel met Poetin, maar daar was Zijlstra dus niet bij. Hij blijkt het verhaal over ‘Groot-Rusland’ van Van der Veer geleend te hebben.

Verkeerd begrepen

Inmiddels blijkt dat Zijlstra de boodschap niet juist begrepen had. Van de Veer, de bron van het verhaal van de minister, schrijft in een brief naar de Volkskrant dat Zijlstra de woorden van Poetin verkeerd geïnterpreteerd. Poetins opmerkingen over Groot-Rusland zouden volgens hem vooral ‘historisch bedoeld’ zijn. De conclusie dat Poetin agressieve geopolitieke ambities heeft in de Baltische staten is volgens Van der Veer ‘niet aan mij noch mijn woordgebruik’.

Vanmiddag om half vier wordt het debat met Zijlstra aangevraagd in de Tweede Kamer. De minister zal zich moeten verantwoorden. Gisteren verdedigde zijn partijgenoot premier Rutte hem nog. ‘Er is geen sprake van nepnieuws, want hij wilde een bron beschermen. Ik vind hem geloofwaardig, omdat de inhoud van het verhaal niet ter discussie staat’, aldus de minister-president. ‘Het was een onverstandige aanpak, om het op die manier te doen, maar het was relevante informatie die hem ter ore was gekomen.’ De reactie van Van der Veer werpt een nieuw licht op de zaak.