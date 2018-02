De secretaresse ging er 40 jaar geleden mee lopen, maar nu moeten erfgenamen miljoenen betalen om kunstwerk terug te krijgen

‘Zwei Liegende’ (‘Twee liggende vrouwen’), een sinds 40 jaar spoorloos verdwenen tekening van de hand van Jugendstil-meester Gustav Klimt (1862-1918), is onlangs weer opgedoken. Als de erfgenamen van de voormalige eigenares het kunstwerk terug willen, zullen ze echter een fikse som moeten betalen aan het stadsbestuur van het Oostenrijkse Linz.

‘Zwei Liegende’ van Gustav Klimt Foto: rr

Eigenares Olga Jäger, een plaatselijke kunstenares, had de tekening van Klimt en drie tekeningen van Egon Schiele in 1951 uitgeleend aan de Neue Galerie in Linz. Na haar dood in 1965 eisten haar erfgenamen de werken terug, maar die bleken plots onvindbaar. Na een jarenlange strijd voor de rechtbank werd de stad in 2006 daarom veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 8,3 miljoen euro.

In januari dook de tekening echter plots weer op: een secretaresse van de Neue Galerie had de tekening bij haar pensionering blijkbaar ontvreemd, en vervolgens decennialang thuis verstopt. In haar testament had de vrouw echter bepaald dat het werk na haar dood terugbezorgd moest worden aan het museum. De vrouw overleed in december 2017, zodat het werk midden januari terug opdook in de Neue Galerie.

Onder andere deze ‘Tote Stadt’ van Schiele is nog vermist Foto: rr

De erfgenamen van Olga Jäger kunnen de ‘Twee liggende vrouwen’ nu terugkrijgen, maar enkel mits ze een aanzienlijk deel van de schadevergoeding die ze in 2006 kregen terugbetalen aan de stad. De onderhandelingen over hoe groot dat bedrag moet zijn, moeten nog gevoerd worden.

Nog drie tekeningen vermist

De tekening van Klimt maakte deel uit van een verzameling van vier werken. Gehoopt wordt dat nu ook de drie andere werken, tekeningen van de kunstenaar Egon Schiele, teruggevonden zullen worden. De stad Linz blijft 5.000 euro beloven aan wie de speurders op het goede spoor zet.