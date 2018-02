Lierse uitgeschakeld voor periodetitel na verlies tegen Roeselare

Lierse liet vrijdagavond zijn laatste waterkansje op de tweede periodetitel op het eigen Lisp liggen, nadat de Pallieters in een flauwe match op een 1-2 nederlaag liepen tegen Roeselare. Cercle Brugge heeft nu enkel nog wat te vrezen van OH Leuven, maar dat lijkt louter theorie.

Een ondermaats Lierse had dus een zege van doen om nog echt enige hoop te mogen koesteren op winst in het tweede periodekampioenschap. Maar in een kil en dun bevolkt Lisp kwam de thuisploeg er nooit toe om Cercle Brugge nog een onrustige nacht te bezorgen. Zelfs niet tegen Roeselare, dat amper één van zijn jongste tien wedstrijden had gewonnen en zich in Lier allerminst als een killer aandiende.

En toch waren het de West-Vlamingen die halfweg de eerste helft uit de eerste kans van de partij een doelpunt puurden. Rakovsky kon een knal van Brouwers onvoldoende afweren en Godwin had de rebound maar binnen te tikken. De reactie van Lierse liet lang op zich wachten. Net voor rust zoefde een knal van Laurent nipt naast.

De Pallieters kwamen na de pauze iets beter geïnspireerd uit de kleedkamer en werden al snel beloond. Ntambwe kopte een voorzet van Yagan nog net binnen het bereik van Biebauw, maar Bourdin had de afvallende bal simpel binnen te leggen. Lierse putte moed uit zijn gelijkmaker, maar kreeg tien minuten een strafschop tegen na een duel tussen Ntambwe en Cerigioni. Die laatste mikte van op elf meter echter binnen het bereik van Rakovsky.

In de slotfase claimde Lierse nog een strafschop, maar viel de dodelijke 1-2 aan de overkant. Weg was de periodetitel. Cercle Brugge keek van uit zijn luie zetel met pretoogjes toe.

LIERSE: Rakovsky, Wils, Frans, Buysens (44’ Elgabas), Bourdin, Ntambwe, Buyens, Allach (83’ Janssens), Laurent (69’ Binst), Yagan, Joachim.

ROESELARE: Biebauw, Damman, Schmisser, Grisez, Aw, Van Acker, Dufour (83’ Wieser), Lecomte, Brouwers, Godwin (65’ Samyn), Cerigioni (87’ Maletic).

DOELPUNTEN: 22’ Godwin 0-1, 62’ Bourdin 1-1, 91’ Wieser 1-2.

GELE KAART: 87’ Van Acker, 89’ Wieser, 89’ Binst.

RODE KAARTEN: geen.

SCHEIDSRECHTER: Vergoote.

TOESCHOUWERS: 1.762.