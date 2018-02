Wij trokken met BX Brussels naar Barcelona: ook Vincent Kompany stichtte ‘meer dan een club’

17 jeugdspelers van BX Brussels, de voetbalclub van Rode Duivel Vincent Kompany, beleefden vorige week een uniek avontuur. Ze reisden een weekend naar Barcelona om er te trainen op het wereldbekende oefencomplex van FC Barcelona, La Masia. Daar waar Lionel Messi ooit zijn eerste stapjes richting de absolute wereldtop zette. Als kers op de taart woonden ze ook een wedstrijd van Barça bij in het legendarische Camp Nou. De jonge voetballertjes keken er het hele weekend lang hun ogen uit: “Merci Vincent!”

De keuze voor Barcelona als bestemming is niet zo vreemd. Niet alleen omdat het één van de mooiste steden van Europa is met één van de beste voetbalclubs ter wereld. Maar ook omdat de leuze van Barcelona, “Mes Qué Un Club” (meer dan een club), zomaar over BX Brussels zou kunnen gaan. BX wil méér zijn dan enkel een voetbalclub, zelf omschrijft het zich als ‘een sociale voetbalclub die Brusselse jongeren kansen wil geven’.

Dat doet het door hen allerlei waarden bij te brengen en ze te integreren, door onder meer een deel van de trainingen in het Nederlands te geven. “We merken dat ze zo de taal veel sneller oppikken dan in een klaslokaal. Ook op activiteiten of tornooien spreken we vaak Nederlands, op die manier kunnen we de ouders ook erbij betrekken”, zo verduidelijkt Liesbeth Wyns, algemeen coördinator van BX.

Vincent Kompany engageert zich met zijn BX Brussels al langer voor de jeugd in zijn thuisstad. “De rijkdom van Brussel schuilt in de jeugd. Ik ben ervan overtuigd dat onze jongens het potentieel in zich dragen om een grote toekomst uit te bouwen. Ik was één van die jongens, daarom geloof ik er ook zo hard in dat ze tot grote dingen in staat zijn”, vertelde Kompany eerder deze maand aan onze krant. “Op voorwaarde dat ze er de kans toe krijgen.”

Lees verder onder de video

Daarom zette Kompany samen met sponsor Gillette het Gillette Champions Programma op. Het doel; de spelers die de sportieve en sociale waarden van de club het best uitdragen, belonen met een uniek weekend in Barcelona. 18 spelers tussen 14 en 16 jaar oud werden uiteindelijk geselecteerd op basis van zeven criteria: niet alleen sportieve, maar ook extrasportieve zaken. “Helaas moest één van de spelers, nota bene de kapitein van de U16, op het laatste moment ziek afhaken”, aldus Liesbeth Wyns.

Op zaterdag 10 februari was het zover. Natuurlijk verloopt het op de luchthaven aanvankelijk nog wat onwennig. Omdat het voor velen één van de eerste keren is dat ze zouden vliegen, maar ook door de aanwezigheid van de journalisten. Eens in het vliegtuig breekt de 14-jarige Ali het ijs voor de groep: “Bonjour les journalistes, vous voulez un chewing gum? Bon voyage!”

“Hala Madrid”

De eerste activiteit op het drukke programma is een stadionbezoek aan het legendarische Camp Nou, thuishaven van FC Barcelona. Als de bus het stadion nadert, haalt het merendeel van de groep de smartphone boven voor een Instagram, Snapchat, Facebook-post.

De jonge Abdennor blijft er rustig bij. Hij zit wat bedeesd op zijn plaats. Als hij zijn gsm bovenhaalt, blijkt waarom: op zijn schermafbeelding prijkt Cristiano Ronaldo met zijn typische viering. “Ik zal mijn gsm straks in het stadion best verbergen hé”, glimlacht Abdennor schuchter. Van Lionel Messi is de 16-jarige dan ook geen fan, al krijgen Coutinho of Dembélé wel zijn sympathie.

Tijdens de rondleiding blijkt dat Real Madrid populairder is dan Barcelona. “Hala Madrid” weerklinkt dan ook meer dan eens, tot de gids het op zijn heupen krijgt. “De meeste ploegmaats zijn inderdaad fan van Real Madrid”, vertelt Randy (14), een jongen met Portugees-Congolese roots. “Spelers als Ronaldo, Marcelo of Bale spreken ons meer aan dan Messi of Rakitic.”

Randy, uiterst links, is eigenlijk geen fan van FC Barcelona.

Barcelona Clinic

Toch genieten de jongens in het clubmuseum, waar vooral de Gouden Ballen van Lionel Messi een geliefde plaats is voor meerdere selfies. Ook in de spelerstunnel, die naar het heilige gras leidt, wordt lustig naar de smartphones gegrepen. Nadat Zakariya (14), wél een fan van Barcelona, in Camp Nou zowat alles heeft aangeraakt, waarschuwt de gids de groep toch eens voor alle zekerheid: “Jullie mogen niet op het gras lopen”.

Lees verder onder de foto’s

De 14-jarige Steven poseert gretig bij twee Gouden Ballen van Lionel Messi.

Natuurlijk tonen de jongeren respect, één van de pijlers van hun eigen club. Dat blijkt ook bij aankomst op La Masia. Het jeugdcomplex van Barcelona is ook bij 14-jarigen wereldberoemd. Dat ze er training krijgen van echte jeugdcoaches van het grote FCB is voor velen dan ook een droom die uitkomt. Gedurende 90 minuten onderwerpen Aldric Miró Orteu en Mario Jordano, beiden trainers van de U10, de tieners aan de Barça-school. Op een steenworp van het oefenveld waar twee uur eerder Messi en co. hun voorlaatste training voor de competitiematch van zondag afwerkten.

Lees verder onder de foto’s

Barça-coach Aldric Miró Orteu.

“We willen hen vooral wat techniek bijbrengen. Hen leren dat het belangrijk is om te bewegen, en natuurlijk een eerste kennismaking met het typische tikitaka-spel”, legt Orteu uit. Ook Junior Ngalula, ex-profvoetballer en tegenwoordig sportief directeur bij BX Brussels, kijkt zijn ogen uit. “Natuurlijk is dit ook voor ons een hele ervaring. Maar ik blijf wel realistisch: deze trainingsmethode is gericht op de absolute toptalenten in het voetbal. Soms zijn wij al tevreden als ze de bal in de voeten passen (lacht).”

Lees verder onder de foto’s

Jeugdcoördinatoren Kalid Boudraa (links) en Michaël Lacroix (rechts) en sportief directeur Junior Ngalula (midden). Foto: BX Brussels

Op zaterdag moest er dan wel opgelet worden, op zondag is het vooral genieten. Na een fietstocht langs de toeristische highlights in Barcelona stond een vriendschappelijke match op het programma (0-2 winst voor BX tegen de lokale ploeg Celebreak). Hoewel de tegenstanders van dezelfde leeftijdscategorie zijn, valt op hoe veel krachtiger de Spanjaarden ogen. “Dat komen we wel vaker tegen, dat onze jongens het fysiek moeten afleggen tegen een tegenstander”, vertelt Junior Ngalula. “Bij ons moeten we het door de omstandigheden vooral hebben van technische spelers.”

Daarna ging het opnieuw richting Camp Nou. Ditmaal niet voor een rondleiding, wel voor de competitiematch van FC Barcelona tegen Getafe. Helaas vielen daar geen doelpunten — voor het eerst dit jaar dat Barcelona niét scoorde in een competitiewedstrijd — maar dat maakt de voetballertjes weinig uit.

Niet enkel omdat de meeste wisten te glimlachen met het puntenverlies van de rivaal van hún Real, wel omdat ze dankzij Vincent Kompany voor het eerst mochten proeven van voetbal op het allerhoogste niveau. “Merci Vincent”, schreeuwde de voorbeeldige groep het dan ook uit buiten Camp Nou. Een geslaagd einde van een onvergetelijk weekend.