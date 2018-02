Zo omzeil je de wet: koppel verbergt volledig huis(je) achter valse garagedeur

Een koppel uit het Engelse Leicester moest vandaag voor de rechtbank verschijnen voor een opvallende bouwovertreding: achter een valse garagedeur hadden de bewoners een piepklein huisje gebouwd.

Foto: Handout

Reeta Herzallah en Hamdi Almasri kregen in 2007 toestemming om een garage te bouwen op een lapje grond langs de drukke B4114-gewestweg in het centraal-Engelse Leicester. Maar na een controle door het gemeentebestuur in oktoboer 2015 bleek het koppel achter een metalen constructie die een garagedeur moest voorstellen een klein huisje te hebben gebouwd.

Herzallah en Almasri moesten vandaag voor de rechtbank verschijnen, en kregen een boete van 2.099 pond, omgerekend zo’n 2.360 euro. Het huisje moet ook weer omgebouwd worden in een garage.