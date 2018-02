Een nachtje doorbrengen in het hotel van ‘Salamander’? De reviews laten alvast niets aan de verbeelding over

Brussel - Wanneer Paul Gerardi in de Eén-reeks ‘Salamander’ afspreekt met Jacky, dan kiest hij steevast voor een groezelig hotel aan het Brusselse Zuidstation. Voor de fans is er alvast goed nieuws: u kan er ook écht slapen. Al laten de reviews niets aan de verbeelding over.

De Brusselse Zuidwijk kennen de meeste pendelaars van het treinstation. Maar vlak naast de sporen, ter hoogte van de Frédéric Bassestraat en de Stalingradlaan, ligt L’Auberge Autrichienne, het bekende decor uit ‘Salamander’. Het hotel doet al voor het tweede seizoen op rij dienst als geheim adresje van Paul Gerardi. De ligging en groezeligheid van het gebouw spreken dan ook tot de verbeelding, zo vinden de makers van de reeks. “We kozen voor het hotel omwille van de unieke ligging en setting. Vanuit de kamer kan je de trein zien en dat levert sterke beelden op”, zegt Karolien Vanelderen van productiehuis De Mensen aan Nieuwsblad.be.

Een bezoeker plaatste een foto van het toilet op TripAdvisor. Foto: TripAdvisor

Ook de binnenopnames vonden plaats in hetzelfde hotel en namen een drietal dagen in beslag, zo kan uitbater Salim zich nog herinneren. Al heeft hij het eindresultaat nog niet gezien. “Iemand heeft me verteld dat mijn hotel op televisie te zien was, maar ik heb de afleveringen nog niet kunnen bekijken”, zegt hij ons aan de telefoon. Toch had hij onlangs een klant die hem erover aansprak. “Hij herkende het gebouw meteen vanop televisie.”

LEES OOK. Gouverneur woest na opnames ‘Salamander’: “Nooit meer filmploeg welkom”

“Nooit boeken”

Of Jacky een tevreden klant was, weten we niet. Maar heel wat andere bezoekers van L’Auberge zijn niet te spreken over hun verblijf, zo blijkt uit beoordelingen op onder meer Tripadvisor. “Deze plaats is verschrikkelijk. Ik heb de eerste kamer geweigerd, omdat de lakens op bed veel te vuil waren. Er hing ook een zware rookgeur, ondanks de rookdetector aan het plafond. De deur van de kleerkast hing scheef en het vasttapijt was smerig”, schrijft een reiziger. Een andere bezoeker houdt het dan weer korter: “Ik kan je alleen maar adviseren om dit hotel nooit te boeken”. Met in totaal 39 beoordelingen komt het hotel slechts aan anderhalve ster op vijf.

Salim is op de hoogte van de slechte beoordelingen, al heeft hij daar een verklaring voor. “Sinds de aanslagen van 22 maart bleven de bezoekers weg, waardoor we heel weinig inkomsten hadden en weinig herstellingswerkzaamheden konden uitvoeren. Maar het toerisme in onze hoofdstad heeft zich stilaan hersteld. Het komende jaar zullen we dan ook heel wat verbeteringen aanbrengen in ons hotel”, klinkt het bij de hoteleigenaar, die naar eigen zeggen een mix van buitenlandse toeristen, zakenmensen en locals over de vloer krijgt.

Volgens boekingssite Expedia betaal je overigens voor een tweepersoonskamer met uitzicht 52 euro. Wie daar graag een ontbijt bij wil, betaalt zeven euro extra.