Witsel wint vlot zijn eerste groepsmatch in de Aziatische Champions League

Rode Duivel Axel Witsel nam het met zijn Chinese club Tianjin Quanjian op tegen Kitchee SC, een club uit Hong Kong. Tianjin kende weinig moeite met zijn tegenstander. Voor de rust was Tianjin al klaar met zijn tegenstander en scoorde het drie keer. Tianjin kwam niet meer in de problemen in de tweede helft en won overtuigend met 3-0. Witsel speelde de hele wedstrijd en kende geen problemen op het middenveld.

Tianjin begon duidelijk als favoriet aan zijn eerste groepsmatch in de Aziatische Champions League. Met Witsel, Pato en Modeste stonden al hun Europese sterspelers aan de aftrap. Tianjin beheerste de hele wedstrijd zowel in balbezit als in kansen. Op het half uur kopte de Franse aanvaller Anthony Modeste een voorzet van Mi Haolun knap binnen in de linker benedenhoek.

Nog geen tien minuten later stonden de 0-2 en de 0-3 al op het bord, na een owngoal van Kitchee en een kopbalgoal van Tianjin-rechtsbuiten Sun Ke. In de tweede helft bleven de grote kansen uit en Tianjin won uiteindelijk makkelijk met 0-3. Opvallend, de Uruguayaan Diego Forlan, ex-Manchester united en Atlético Madrid stond aan de aftrap bij Kitchee. De topscorer van het WK van 2010 speelt sinds januari voor de club uit Hong Kong.