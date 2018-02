De president die verkracht, vreemd gaat, steelt, zesmaal trouwde en 18 kinderen heeft

Hij is beschuldigd van verkrachting, van corruptie, van overspel en hij graaide 20 miljoen euro uit de staatskas om zijn huis mee te verfraaien. Jacob Zuma (75) is de kleurrijkste en meest gecontesteerde president van Zuid-Afrika. Hij zal geen derde keer verkozen raken. Zijn partij ANC is het beu en vraagt Zuma af te treden.