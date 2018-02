Vuurwerk op hals van paard geplakt en aangestoken

In Eindhoven is er afgelopen weekend vuurwerk op de hals van een paard geplakt en vervolgens afgestoken. “Recht op de plaats van de slagader,” vertelt een getuige.

De eigenares van paard Eros is op vakantie in Oostenrijk dus zorgt een vriendin tijdelijk voor het dier. Toen zij zondagochtend naar de stal ging merkte ze op dat het halsdeken van het paard weg was en er zwarte tape rond de nek van het dier zat. “Hij was heel paniekerig”, vertelt de jonge vrouw aan Omroep Brabant.

Het paard kwam er met schroeiplekken vanaf. De Nederlandse politie is op zoek naar getuigen.