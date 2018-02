D’hooghe wil keepers strenger straffen: deze vijf doelmannen gingen ooit stevig over de schreef

Michel D’Hooghe, momenteel voorzitter van de medische commissie van de FIFA, wil dat scheidsrechters op het WK in Rusland strenger optreden tegen elleboogstoten en zware fouten van doelmannen. Hij doelt dan vooral op uitgestoken knietjes en ander agressief gedrag van de doelmannen. Wij doken in de voetbalgeschiedenis en selecteerden de vijf meest legendarische botsingen met de doelman.

Manuel Neuer vs Gonzalo Higuain.

In de finale van het WK 2014 vloog Duitsland-keeper Manuel Neuer met zijn knie vol tegen de kaak van Argentinië-spits Gonzalo Higuain. Neuer was weliswaar eerste bij de bal, maar stak zijn knie onnodig hoog uit bij de tussenkomst. De scheidsrechter floot op de koop toe zelfs voor een fout op Neuer. Higuain kwam er wonder bij wonder van af zonder een blessure en speelde zelfs verder.

Harald Schumacher vs Patrick Battiston

In de halve finale van het WK 1982 botste Duitsland-doelman Schumacher keihard met zijn heup op Frankrijk-middenvelder Battiston. De bewusteloze Battiston werd afgevoerd met een beschadigde ruggenwervel een paar tanden minder. De Duitse keeper was zich echter van geen kwaad bewust en tot ieders zinsverbijstering floot de scheidsrechter zelfs niet eens voor een overtreding.

Didier Drogba vs John Ruddy

In een Premier League-wedstrijd in het seizoen 2011-2012 plantte Norwich-keeper Ruddy zijn vuisten op het gezicht van Cheslea-spits Drogba in een luchtduel. Terwijl Drogba de bal wegkopte, probeerde Ruddy de bal tevergeefs weg te boksen, maar die kwamen dus op vol op het gezicht van de Ivoriaan terecht. Een bewusteloze Drogba werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar kwam er uiteindelijk van af zonder erge schade.

Sinan Bolat Vs Boussoufa

Tijdens de befaamde testmatchen voor het kampioenschap van 2008-2009 raakte Standard-keeper Sinan Bolat voluit het achterhoofd van Anderlecht-aanvaller Mbark Boussoufa na een tussenkomst op een voorzet van Lucas Biglia. Het Marokkaanse goudhaantje van paars-wit was volledig knocked-out en in het ziekenhuis werd een dubbele kaakbeenbreuk en een hersenschudding vastgesteld. Het incident speelde zich af in het strafschopgebied, maar de ref legde de bal niet op de stip.

(spoel voor de bewuste fase door naar 5’31’’)

Nuno Claro Vs Georgian Paun

In de wedstrijd Cluj tegen Astra Ploiesti in de Roemeense competitie beging Cluj-doelman Nuno Claro misschien wel de zwaarste overtreding door een doelman ooit gezien op een voetbalveld. Met een wilde karatesprong plaatste hij zijn studs recht op de borst van Astra-spits Georgian Paun. De scheidsrechter trok meteen rood, Georgian Paun kwam er gelukkig van af zonder een blessure.